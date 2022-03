L'Ucraina ha assicurato che la Russia ha ritirato le unità militari da Kiev e Chernigov per concentrarsi sull'est del paese

Armiansk (Ukraine), 25/02/2022.- Russian soldiers on the amphibious infantry fighting vehicle BMP-2 move towards mainland Ukraine on the road near Armiansk, Crimea, 25 February 2022. Russian troops entered Ukraine on 24 February prompting the country's president to declare martial law and triggering a series of announcements by Western countries to impose severe economic sanctions on Russia. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/STRINGER

Le forze armate ucraine hanno dichiarato martedì che la Russia ha ritirato unità militari dalle regioni di Kiev e Chernigov per concentrare i suoi sforzi nell'est del paese, ma ha avvertito che questa azione cerca di «fuorviare» la leadership militare ucraina.

«Ha lo scopo di ingannare la leadership militare delle Forze Armate dell'Ucraina e creare un malinteso sul rifiuto della Russia di circondare Kiev», ha detto in un rapporto pubblicato sul suo profilo ufficiale di Facebook, aggiungendo che il cosiddetto «ritiro delle truppe» è, di fatto, una rotazione delle singole unità.

«In direzione di Donetsk, gli invasori russi continuano a sparare. Hanno effettuato attacchi aerei e missilistici nelle aree di Kreminna e Mariupol. Il nemico concentrò i suoi sforzi principali sulla presa del controllo degli insediamenti di Popasna e Rubizhne (Lugansk), nonché sulla completa cattura di Mariupol. Non ha avuto successo», hanno affermato le forze armate ucraine.

Hanno anche spiegato che le truppe russe hanno bombardato le posizioni delle unità ucraine vicino al villaggio di Stepnogorsk e alle città di Orikhove e Hulyaipole nella regione di Zaporizhzhia con l'artiglieria.

«Nelle aree dei villaggi di Novokarlivka e Luhivske, il nemico continua a svolgere squadre di fortificazione delle posizioni occupate e installare campi minati. Non ci sono stati cambiamenti significativi nelle aree operative del Mar Nero e dell'Azov «, hanno affermato.

Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha affermato che i colloqui con i negoziatori russi hanno dato alcuni segnali positivi, ma ha avvertito che non ci si può fidare della Russia.

La Russia ha annunciato dopo i colloqui di martedì tra la delegazione ucraino-russa a Istanbul, in Turchia, che ridurrà significativamente le operazioni militari vicino alla capitale ucraina, Kiev, e la città settentrionale di Chernihiv.

Gli Stati Uniti e altri hanno precedentemente espresso scetticismo sull'annuncio della Russia.

In un video discorso martedì sera, Zelensky ha affermato che le «azioni coraggiose ed efficaci» delle truppe ucraine hanno costretto la Russia a ridurre la sua azione a Kiev e Chernihiv.

Ha detto che l'Ucraina continuerà il processo negoziale «nella misura in cui dipende da noi», ma ha sottolineato la sfiducia nelle «parole che provengono dai rappresentanti del Paese che continuano a lottare per distruggerci».

Zelensky ha affermato che i negoziatori ucraini non comprometteranno «la sovranità e l'integrità territoriale».

La Russia si è impegnata martedì a una riduzione dell"escalation intorno a Kiev e in un"altra città ucraina, ma le potenze occidentali hanno chiesto di non abbassare la guardia finché non hanno verificato che Mosca sta mantenendo la parola data.

