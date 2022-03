L'ONU ha espresso preoccupazione per le molestie nei confronti dei difensori dei diritti umani e dei giornalisti in Bolivia

Una decena de periodistas bolivianos que se concentraron el 12 de noviembre, para denunciar los escasos avances en la investigación sobre el secuestro y tortura de siete trabajadores de medios de comunicación. EFE/Juan Carlos Torrejon

Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha espresso preoccupazione per i casi di molestie e intimidazioni nei confronti di difensori dei diritti umani e giornalisti in Bolivia, che includevano arresti arbitrari quando hanno coperto le manifestazioni tra il 2019 e il 2021.

Nel suo rapporto periodico sulla situazione dei diritti umani in Bolivia, che passa in rassegna gli eventi degli ultimi cinque anni, il comitato di esperti esprime anche la sua preoccupazione per il fatto che la diffamazione, la calunnia e l'insulto continuino ad essere criminalizzati, «con la conseguente minaccia alla libertà di espressione».

La commissione ha ricevuto denunce di uso eccessivo e sproporzionato della forza, a volte con conseguenze mortali, nel contesto della crisi boliviana post-elettorale del 2019, e chiede che questi eventi vengano indagati senza indugio «in modo completo, indipendente e imparziale».

È anche preoccupato per il livello di sovraffollamento nelle carceri boliviane, che raggiungono il 148 per cento della loro capacità, e che quasi i due terzi delle persone private della libertà sono in custodia cautelare.

Il comitato rileva che il Servizio per la prevenzione della tortura ha raccolto più di 3.000 casi di tortura e maltrattamenti nel paese sudamericano tra il 2013 e il 2021, principalmente perpetrati dalla polizia nelle carceri.

Sebbene le indagini interne siano state aperte a 70 agenti di polizia, il comitato sottolinea che non sono stati accuratamente informati dell'esito di queste indagini.

La Bolivia, d'altra parte, ha «bassi tassi di condanna in relazione ai casi di violenza contro le donne», con almeno 113 femminicidi commessi da novembre 2020, secondo il rapporto pubblicato oggi.

Il comitato teme che la definizione di reati di stupro e stupro legale non sia adattata nella legge boliviana agli standard internazionali, il che «in pratica implica impunità» nei casi di violenza sessuale e abusi sui minori.

D'altra parte, gli esperti delle Nazioni Unite accolgono con favore il fatto che nel 2014 la Corte costituzionale boliviana abbia dichiarato incostituzionale il requisito dell'autorizzazione giudiziaria per interrompere una gravidanza quando è il risultato di stupro, incesto o stupro legale, ma denuncia che ci sono ancora ostacoli all'aborto.

La commissione ha ricevuto accuse al riguardo da circa 200 donne perseguite per il reato di aborto dopo essere state denunciate dal personale sanitario.

Infine, la commissione accoglie con favore la creazione nel 2016 di una Commissione per la verità e la preparazione del suo rapporto finale sulle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate tra il 1964 e il 1982, ma afferma che 147 delle 1.714 vittime riconosciute in relazione a questi eventi non hanno ancora ricevuto alcun risarcimento.

Il resto delle vittime «ha ricevuto solo il 20 per cento degli importi stanziati», conclude il rapporto del comitato delle Nazioni Unite.

