L'Europa ha iniziato a chiedere ai suoi cittadini di consumare meno energia di fronte al conflitto del gas con la Russia

FOTO DE ARCHIVO: Tubos de gas natural impresos en 3D sobre banderas de la UE y Rusia en esta ilustración tomada el 31 de enero de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/

I timori di una crisi delle forniture di gas in Russia hanno portato alcuni paesi europei a chiedere mercoledì ai propri cittadini di consumare meno energia.

Nonostante il fatto che i prezzi dell'energia siano aumentati vertiginosamente per mesi e le forniture scarseggiano, la maggior parte dei governi ha evitato di fare un passo che temono possa essere impopolare, ma di fronte ai crescenti timori che la Russia possa chiudere i rubinetti, il messaggio in alcune capitali sta iniziando a cambiare.

«Ogni kilowattora conta», ha detto mercoledì il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck dichiarando un «early warning» su una possibile emergenza di approvvigionamento di gas.

L'Agenzia internazionale per l'energia (IEA), che ha sede a Parigi, ha affermato che, quando sono su larga scala, piccoli cambiamenti comportamentali possono ridurre significativamente la domanda di petrolio e gas.

Si stima che abbassare i termostati degli edifici dell'Unione Europea di 2 gradi Celsius risparmierebbe 20 miliardi di metri cubi di gas, equivalenti a circa 28 miliardi di dollari a prezzi correnti.

El recorte de la demanda podría reducir el impacto de cualquier crisis de suministro si Rusia reduce las exportaciones (REUTERS/Johanna Geron) REUTERS

Ciò rappresenta il 13% dei 155 miliardi di metri cubi che 27 paesi acquistano ogni anno dalla Russia, che a sua volta rappresenta il 40% del consumo totale di gas dell'UE.

Mercoledì il governo olandese ha seguito la Germania dicendo che avrebbe lanciato una campagna questo fine settimana chiedendo ai cittadini e alle aziende di utilizzare meno gas, mentre il regolatore francese ha invitato i cittadini a cercare di ridurre collettivamente il loro consumo.

Simone Tagliapietra, membro del think tank Bruegel, ha detto che i governi avrebbero dovuto esortare i cittadini a ridurre il consumo di energia mesi fa per aiutare a gestire la crisi dell'offerta, ma i politici hanno resistito perché quel messaggio «sa di austerità».

«Ogni trilione di metri cubi di gas che non consumiamo è importante. Quel gas è molto costoso, e dobbiamo iniziare a riempire i serbatoi entro il prossimo inverno», ha detto.

Invece di chiedere ai consumatori di ridurre il loro consumo energetico, finora i governi hanno cercato principalmente modi per limitare le bollette e trovare fonti alternative di carburante.

Anche Svezia, Francia, Italia, Germania e Regno Unito hanno annunciato questo mese misure per abbassare la benzina dopo che il greggio ha raggiunto il suo prezzo più alto dal 2008, suscitando critiche da parte degli attivisti che affermano che le misure sono sussidi ai combustibili fossili.

Ma da quando la Russia ha invaso l'Ucraina il mese scorso, Bruxelles ha deciso di ridurre le importazioni di gas russo dall'UE di due terzi quest'anno e di terminarne l'uso entro il 2027.

Un depósito de gas natural en Alemania (REUTERS/Fabian Bimmer) REUTERS

Il taglio della domanda potrebbe ridurre l'impatto di qualsiasi crisi di approvvigionamento se la Russia tagliasse le esportazioni, che è diventata una delle principali preoccupazioni da quando Mosca ha dichiarato la scorsa settimana che i paesi dovrebbero iniziare a pagare per il gas in rubli.

Il piano dettagliato dell'UE per lo smaltimento dei combustibili fossili russi è previsto per maggio, ma un progetto pubblicato questo mese ha mostrato che Bruxelles aumenterebbe le importazioni di gas non russo, espanderà le energie rinnovabili più velocemente, scambierà milioni di caldaie a gas con pompe di calore e ristrutturerà edifici in modo da consumare meno energia.

Tuttavia, queste soluzioni richiederanno tempo e la Commissione europea ha già suggerito che i consumatori potrebbero contribuire a ridurre immediatamente la domanda.

«Le loro decisioni sulla quantità di energia che consumano decidono la forza della nostra reazione alla Russia», ha affermato il capo della politica climatica dell'UE, Frans Timmermans.

La riduzione temporanea della domanda aiuterebbe anche i paesi ad accumulare gas per il prossimo inverno e servirebbe da cerotto mentre assicurerebbe opzioni durevoli per sostituire il carburante russo, come la costruzione di parchi eolici e solari, la ristrutturazione di edifici o l'ottenimento di più gas non russo.

(Con informazioni fornite da Reuters)

Continua a leggere: