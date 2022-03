L'esecutivo annuncia un accordo con i vettori per revocare lo sciopero e il blocco delle strade a livello nazionale

Il capo del gabinetto ministeriale, Aníbal Torres, ha dichiarato questo pomeriggio che l'esecutivo ha raggiunto accordi con gruppi di vettori in vista della revoca dello sciopero a livello nazionale . Ha rilasciato queste dichiarazioni in una conferenza stampa dopo aver tenuto una sessione del Consiglio dei ministri, dove ha anche annunciato che «non sono previste misure di forza» contro quegli individui che continuano a rispettare la disoccupazione in varie parti del Paese.

«Ieri (martedì 29 marzo) si è già tenuto un incontro ed è stato raggiunto un accordo con l'Unione nazionale dei vettori e la Confederazione dei vettori del Perù, che si sono impegnati a per sollevare lo sciopero e non prendere le tracce . Ma ci sono piccoli gruppi di persone in qualche modo intransigenti che continuano questa misura», ha affermato Torres.

Tra i punti concordati, il premier ha evidenziato che lo Stato si è impegnato a semplificare e accelerare la restituzione della Selective Consumption Tax (ISC) fatta ai vettori (in precedenza durava 70 giorni, ora saranno 30 giorni). Il rimborso, ha spiegato, sarà effettuato tramite il metodo del deposito su un conto corrente bancario. La misura riguarda anche il servizio di trasporto di persone a livello regionale.

Ha aggiunto che il ritorno sarà esteso anche ai vettori del servizio di trasporto regolare di persone a livello regionale. «È stato anche concordato di stabilire un debito estero di $100 milioni con la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo».

In un altro punto della conferenza, ha detto che l'aumento del carburante non è solo per il Perù, «ma per il resto del mondo, e che è dovuto alla guerra tra Russia e Ucraina, che ha portato all'aumento del prezzo del petrolio e del carburante in generale».

PREZZI IN AUMENTO DEL PANIERE BASE

Per quanto riguarda l'aumento del prezzo dei prodotti nel paniere di base, il capo dello staff ha sottolineato che è dovuto all'aumento del prezzo del petrolio da parte del invasione della Russia in Ucraina.

«C'è un aumento di questi beni di prima necessità nel nostro Paese, come nel resto del mondo. Non a causa di fattori interni, ma a causa di fattori esterni, come la guerra tra Russia e Ucraina», ha detto alla stampa.

«Stiamo intervenendo internamente per quanto riguarda la riduzione del carburante, ma non possiamo intervenire sul mercato. Come qualcuno sta suggerendo, non possiamo per legge ridurre i prezzi perché in un sistema economico come il nostro, che è un'economia sociale di mercato, la Costituzione non lo consente e creerebbe incertezza giuridica», ha proseguito.

In questo senso, ha raccomandato alla popolazione di consumare cibo il cui prezzo non aumenta a causa di conflitti esterni, come il pesce. «I prezzi di alcuni prodotti aumentano, ma a loro volta diminuiscono per altri, ad esempio, il prezzo del pollo aumenta, ma il prezzo del pesce, in particolare il sugarello, diminuisce. Dobbiamo abituarci a consumare anche quei prodotti marini che il nostro mare può fornirci», ha detto.

Infine, ha nuovamente chiesto l'unità tra tutti i rami dello Stato per lavorare insieme per risolvere i nostri problemi. «La stabilità politica genera instabilità economica. Ci sono molti problemi che abbiamo, viaggiamo permanentemente attraverso l'interno del paese e la popolazione ci dice «non abbiamo acqua, non abbiamo fognature, non abbiamo binari, non abbiamo marciapiedi, non abbiamo elettricità, le scuole non si sentono bene, gli ospedali scarseggiano». dovrebbero essere tutti d'accordo qui per essere in grado di soddisfare le esigenze che il Paese ha ora con i prezzi dei beni di prima necessità», ha concluso.

