Leopoldo López ha respinto «un baratto petrolifero» per la libertà in Venezuela

El opositor venezolano Leopoldo López. EFE/Alberto Valdés

L'avversario venezuelano Leopoldo López ha chiesto mercoledì che un riavvicinamento tra i governi del Venezuela e degli Stati Uniti non dovrebbe essere un «baratto, uno scambio, di petrolio per la libertà».

López ha avvertito che, senza elezioni libere, «non ci dovrebbe essere alcun riavvicinamento», alle domande dei giornalisti prima di tenere una conferenza nella città Spagnola di Salamanca.

Il leader dell'opposizione ha sottolineato che la posizione degli Stati Uniti è «raggiungere un accordo purché ci sia una strada molto chiara per elezioni libere in Venezuela».

Dall'inizio di questo mese una delegazione statunitense ha incontrato il dittatore del Venezuela, Nicolás Maduro, a Caracas, ci sono state speculazioni su un riavvicinamento tra i due governi, anche se gli americani hanno sottolineato che ciò non significa un cambiamento nelle relazioni o che compreranno petrolio venezuelano per ora di fronte alla crisi energetica seguita all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Una instalación petrolera de PDVSA en Lagunillas, Venezuela (REUTERS/Isaac Urrutia/Archivo)

«Non possiamo fare un baratto, uno scambio di petrolio per la libertà. Non è etico considerare per i venezuelani che la libertà dovrebbe essere sacrificata per il petrolio che è attualmente controllato, abusato e rubato, così come i minerali, dalla dittatura», ha aggiunto.

«Sette milioni di venezuelani sono stati espulsi dal nostro Paese, la più grande crisi migratoria che sta vivendo il mondo, più profonda di quella dell'Ucraina (...). Non è stato a causa del risultato di una guerra o di un disastro naturale, ma a causa di una tragedia di idee, politica, a causa dell'imposizione di un modello autoritario e corrotto», ha denunciato.

López ha anche parlato dell'abbandono di almeno 140 militanti del suo partito, Popular Will, nell'ultimo mese dopo aver avvertito di «cattive pratiche» interne.

A questo proposito, ha detto che Maduro «costa meno comprare un nemico che imprigionarlo», mentre il suo partito è «in procinto di legittimare» le sue autorità, dal momento che molti degli eletti qualche anno fa «hanno dovuto andare in esilio, o sono imprigionati, o si trovano in circostanze molto difficili».

López è in esilio dal 2020 in Spagna, paese in cui il regime venezuelano chiede la sua estradizione per scontare il resto dei quasi quattordici anni di carcere a cui è stato condannato nel 2015 dopo essere stato accusato di incitamento alla violenza.

(Con informazioni fornite da EFE)

CONTINUA A LEGGERE: