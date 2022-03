Le ragioni che porterebbero il Congresso a censurare definitivamente il ministro della Salute, Herán Condori

Hernán Condori potrebbe trascorrere i suoi ultimi giorni come ministro della Salute. Questo giovedì, 31 marzo, il Congresso discuterà della sua censura e, a quanto pare, avrebbe i voti per ritirarlo dall'incarico sotto grave domande del suo lavoro e idoneità ad esercitarlo.

La mozione di censura è stata presentata la scorsa settimana e accusa Condori di promuovere la vendita di «acqua a grappolo» attribuendo proprietà medicinali che non sono provate o certificate da alcuna autorità ufficiale o accademica.

Il capo della salute è anche accusato di aver usato il suo status medico «per promuovere il servizio di diagnosi del cancro cervicale senza avere la specialità di ginecologia o oncologia».

Un altro motivo per procedere con la censura, il documento afferma che Condori non è a conoscenza delle funzioni che deve svolgere come Ministro della Salute dopo il trasferimento di un minore da Cañete a Lima per cure mediche.

«Anche il signor Hernán Condori Machado non ha dimostrato la capacità di ricoprire la carica. Pertanto, da una revisione del curriculum e dell'esperienza di gestione, si può vedere che il ministro della Salute è stato nominato direttore regionale della salute di Junín, ma in quell'occasione è stato rimosso dall'incarico a causa della mancanza di idoneità a ricoprire la carica «, afferma un altro paragrafo della mozione di censura.

Si noti inoltre che a seguito della nomina di Hernán Condori, diversi professionisti si sono dimessi da posizioni di alto livello, come membri del gruppo consultivo di alto livello, che hanno denunciato «non avere le condizioni per l'esercizio autonomo in carica» e che questo «indebolisce la politica sanitaria del peruviano Stato.

I funzionari che hanno lasciato l'incarico sono: Virginia Garaycochea Cannon, Edwin Vasquez Ghersi, Ladislao Tutaya Gonzales, Juan Rivera Feijoo e Gabriela Minaya Martinez. Il viceministro della sanità pubblica di Minsa, Gustavo Rosell.

Il 25 febbraio, anche la responsabile delle vaccinazioni, Gabriela Jiménez, ha lasciato il suo incarico, elementare nell'avanzamento della vaccinazione contro il COVID-19 nel Paese. L'ex funzionaria ha dichiarato nella sua lettera di dimissioni che i continui cambiamenti nella Minsa hanno interessato la struttura tecnica della sua zona. Inoltre, ha denunciato una serie di abusi contro la sua direzione da quando Hernán Condori è entrato in carica.

Gabriela Jimenez y Gustavo Rossell

AVREBBERO I VOTI

L'opposizione avrebbe circa 72 voti a favore della mozione di censura contro Hernán Condori e si spera che superi il numero minimo di adesioni richiesto per rimuovere il funzionario interrogato dall'incarico.

Solo Popular Force, Popular Renewal e Avanza Pais hanno 43 voti a favore. Potrebbero essere raggiunti da 8 membri di Acción Popular e 10 membri dell'Alliance for Progress (APP). Allo stesso modo, 3 legislatori di Somos Perú, 2 di Juntos por Peru - che hanno firmato la mozione - e circa 6 non raggruppati.

A questo proposito, l'ex ministro Oscar Ugarte ha affermato che la permanenza di Condori alla guida del Minsa è un rischio per l'istituzione che sembra non avere un nord e che questo provoca «una paralisi che non ci permette di riprendere le cose più elementari, come la vaccinazione, il rafforzamento del primo livello di assistenza e il gestione di altre malattie [...]] Quando c'è una mancanza di esperienza e preparazione in una posizione importante come un ministro della Salute, appaiono gesti demagogici che non aiutano affatto la salute pubblica, ma generano condizioni di regressione».

Raúl Urquizo, decano del Medical College, ha affermato che «siamo molto chiari su quale dovrebbe essere il profilo di un ministro della salute. Indipendentemente dal colore politico, deve avere esperienza in materia di salute, gestione, deve essere un leader di cui noi e la popolazione possiamo fidarci. Avere un ministro che non ha queste caratteristiche genera un enorme scoraggiamento».

