La Spagna ha registrato un'inflazione annua del 9,8%, la più alta dal 1985: il governo lancerà un pacchetto di aiuti straordinari

L'inflazione in Spagna è salita al 9,8% a marzo rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, 2,2 punti in più rispetto al tasso registrato a febbraio (7,6%) e il più alto dal 1985, secondo l'Istituto nazionale di statistica (INE).

I dati diffusi questo mercoledì per l'indice dei prezzi al consumo (CPI) mostrano che questo aumento significativo è dovuto a aumenti diffusi nella maggior parte dei suoi componenti, in particolare l'elettricità, i cui prezzi hanno raggiunto prezzi record in Spagna; carburanti e carburanti, i cui prezzi sono aumentati è peggiorato dopo l'invasione russa dell'Ucraina; e cibo e bevande analcoliche.

L'inflazione core, che non include alimenti freschi o energia, è salita di quattro decimi a marzo al 3,4%, il più alto dal settembre 2008.

Il presidente del governo spagnolo, il socialista Pedro Sánchez, ha sottolineato che questo aumento «del 73%» è attribuibile all'impatto della guerra in Ucraina, «a causa del prezzo sfrenato dell'energia e del cibo non trasformato».

In questo contesto, le linee spesse dei nuovi aiuti per attutire l'impatto economico dell'invasione russa, significano che 6 miliardi saranno erogati in misure dirette e 10 miliardi in prestiti garantiti dallo Stato per aiutare le imprese e le famiglie a ridurre la bolletta energetica, aumentare il carburante, fermare l'aumento degli affitti e quindi affrontare l'inflazione.

La politica di shock dell'Esecutivo, dopo una certa inerzia che ha iniziato a disturbare la vita pubblica nel paese, cerca di reagire allo sciopero dei vettori e al confronto con tutti i suoi alleati per lo spostamento della posizione sui rapporti con il Sahara di Pedro Sánchez e la sua squadra di governo.

Di fronte alle critiche, l'Esecutivo ha dovuto rispondere che l'attesa nelle definizioni era il prodotto dei negoziati che dovevano essere stabiliti al vertice straordinario della NATO e dell'Unione europea a Bruxelles. Una volta ottenuta l'autorizzazione in Belgio, Pedro Sánchez è apparso con il portoghese António Costa per spiegare di aver persino chiesto un'autorizzazione per l '"eccezione iberica» al fine di abbassare il prezzo dell'elettricità nella penisola.

Di fronte all'inflazione dilagante, la parte più complessa dei colloqui è stata il raggiungimento di accordi tra i partner governativi. Funzionari socialisti e «podemisti» hanno negoziato gli strumenti, che hanno chiaramente alcune proposte del partito guidato da Pablo Iglesias, come il tetto del 2% sugli aumenti degli affitti o il divieto di licenziamenti, almeno per i prossimi 90 giorni, la scadenza che questo pacchetto ha.

Sebbene, a partire dalla sua pubblicazione questo mercoledì nella Gazzetta ufficiale spagnolo (BOE), il pacchetto di aiuti entrerà in vigore il 1° aprile, sarà solo tra un mese quando dovrà essere trattato nel Congresso di Deputati. Anche con un nuovo sistema di forze, o almeno quello che accadrà con la partenza di Pablo Casado e l'arrivo di Alberto Núñez Feijóo alla guida del Partito Popolare (PP).

Il grande decreto con misure economiche urgenti di 6 miliardi di euro approvato ieri dal Consiglio dei ministri sarà anche l'occasione per vedere il livello o meno della frammentazione politica in Spagna. In attesa di queste quattro settimane per il dibattito parlamentare e il suo voto, il PSOE e il PP non hanno smesso di mostrare divergenze pubbliche sugli strumenti, anche se le speculazioni politiche suggeriscono che di fronte alla crisi che sta affrontando la società sarà difficile non accompagnare il piano.

Mentre il terreno politico ha una sua logica, l'efficacia delle misure ha la sua. L'annuncio del governo sull'estensione del bonus sul prezzo del carburante a tutta la popolazione ha ricevuto una pronta risposta dalle pompe di carburante spagnole martedì. In sole 24 ore, il prezzo della benzina e del diesel ha mostrato un aumento di oltre cinque centesimi al litro, secondo un sondaggio del Segretario di Stato per l'Energia . Quando resta da conoscere i dettagli su come verrà compensata la sostituzione dei serbatoi per i proprietari delle stazioni di servizio, questo aumento nega l'aiuto di 20 centesimi che il Ministero delle Finanze ha fornito insieme alle compagnie petrolifere.

Questo «ritocco», a fronte del bonus carburante, potrebbe rinnovare un inasprimento nella posizione dei vettori, che hanno paralizzato la logistica del Paese nei giorni scorsi. Il pacchetto prevedeva azioni specifiche per il settore dei trasporti (450 milioni oltre agli aiuti per il carburante), la pesca (68 milioni) e l'agricoltura (362 milioni), che risentono dell'aumento dei fattori produttivi come combustibili, fertilizzanti e mangimi per animali.

L'annuncio della riduzione senza la corrispondente spiegazione tecnica ha sottolineato il settore dei carburanti lunedì. La Confederazione Spagnola degli Imprenditori delle Stazioni di Servizio (CEEES), che rappresenta i proprietari dei negozi di rifornimento, ha chiesto all'Esecutivo di «chiarire» urgentemente e rapidamente come sarebbe stata adottata la misura annunciata poche ore prima dopo il timore che aveva scatenato tra molti dei suoi associati.

L'inflazione è un problema europeo

L'inflazione ha iniziato a crescere nel luglio 2021, in parte a causa della crisi causata dalla pandemia di coronavirus, che ha raggiunto cifre molto elevate dal dicembre dello scorso anno. Ma il colpo finale è legato alle tensioni sul conflitto in Ucraina.

Secondo l'Istituto nazionale spagnolo di statistica, nella sua dichiarazione, «questa evoluzione è dovuta ad aumenti diffusi nella maggior parte dei suoi componenti . Questi includono aumenti dei prezzi di elettricità, carburante e carburante e cibo e bevande analcoliche , più alti questo mese rispetto a marzo 2021».

Questo mercoledì, l'influente gruppo di economisti che ha consigliato il governo tedesco ha rivisto le sue previsioni di crescita per la Germania nel 2022 dal 4,6% all'1,8% a causa della guerra in Ucraina. Il comitato, noto come «i saggi», prevede anche che l'inflazione raggiungerà un picco del 6,1% quest'anno prima di scendere al 3,4% nel 2023 , quando la crescita del PIL dovrebbe rimbalzare al 3,6%, secondo un comunicato stampa.

Prevedendo l'aumento dei prezzi per colpire l'intera zona euro, il presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, ha detto mercoledì che «dovremo affrontare un'inflazione più alta e una crescita più lenta nel breve termine», durante una conferenza organizzata dalla banca centrale di Cipro.

«Più dura la guerra, maggiori sono i costi economici e maggiore è la probabilità di affrontare scenari più avversi. Le famiglie, che sono più pessimiste, potrebbero ridurre la spesa e anche gli investimenti delle imprese potrebbero risentirne, ha aggiunto.