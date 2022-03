La SEC notifica ai broker di Wall Street la regola di condotta

(Bloomberg) - Il principale regolatore di Wall Street sta facendo sapere al settore degli investimenti che broker e consulenti finanziari devono aderire a codici di condotta simili quando aiutano i clienti al dettaglio a scegliere il tipo di conto da aprire.

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha dichiarato mercoledì che entrambi i tipi di professionisti finanziari condividono doveri comparabili con i loro clienti. Mentre le regole per consulenti e broker entrano in vigore in momenti diversi, «generalmente producono risultati sostanzialmente simili in termini di responsabilità finali dovute agli investitori al dettaglio», hanno detto i funzionari in una newsletter.

La guida affronta il controverso dibattito politico sulle regole sul conflitto di interessi e su cosa significhi per i broker agire nell'interesse dei propri clienti. La questione è stata a lungo oggetto di cause e controversie di parte. Durante l'amministrazione Trump, i sostenitori degli investitori e i democratici hanno criticato un regolamento correlato per essere troppo lassista, alimentando la speculazione che la SEC lo sostituirà sotto la presidenza di Gary Gensler.

Il bollettino di mercoledì indica che è probabile che il regolatore mantenga la regola, ma la interpreti in modo più rigoroso. Sebbene non abbiano il peso legale di una legge, i bollettini del personale della SEC sono seguiti da vicino dall'industria.

Il documento afferma che ci sono differenze tra lo standard fiduciario che si applica ai consulenti di investimento e le regole per i broker, ma sottolinea anche come i requisiti di condotta siano simili.

Entrambi «derivano da principi fiduciari chiave che includono l'obbligo di agire nel migliore interesse dell'investitore al dettaglio e di non anteporre i propri interessi a quelli dell'investitore», ha affermato lo staff della SEC.

