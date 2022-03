La Russia ha annunciato un cessate il fuoco a Mariupol per giovedì con l'obiettivo di consentire l'evacuazione dei civili

A local resident pushes a wheelbarrow in front of an apartment building destroyed during Ukraine-Russia conflict in the besieged southern port city of Mariupol, Ukraine March 30, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Il ministero della Difesa russo ha annunciato che istituirà un «regime di silenzio», cioè un cessate il fuoco locale, a partire dalle 10:00 di giovedì (07:00 GMT) nel porto ucraino assediato di Mariupol per evacuare i civili.

Secondo questa fonte, questa misura dovrebbe facilitare l'apertura di un corridoio umanitario verso la città ucraina di Zaporiyia.

«Affinché questa operazione umanitaria abbia successo, proponiamo di portarla avanti con la partecipazione diretta dei rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e del Comitato Internazionale della Croce Rossa», ha aggiunto il ministero nella dichiarazione.

Il ministero russo ha chiesto a Kiev di garantire il «rispetto incondizionato» per il cessate il fuoco attraverso una notifica scritta alla parte russa, all'UNHCR e al CICR entro le 06:00 (03:00 GMT) di giovedì.

Mosca ha anche invitato l'esercito ucraino a impegnarsi a garantire la sicurezza dei convogli di autobus lungo il corridoio designato.

Il ministero ha anche affermato di aver accettato una proposta di Kiev per aprire quattro nuovi corridoi umanitari da Mariupol a Zaporizhzhia nelle ultime 24 ore.

Ore prima, la Russia ha affermato di non vedere nulla di «promettente» nei negoziati di pace con l'Ucraina, che l'ha accusata di aver bombardato la città di Chernigov e un centro della Croce Rossa a Mariupol.

«Gli occupanti hanno deliberatamente bombardato un edificio del CICR (Comitato Internazionale della Croce Rossa) a Mariupol», ha detto Liudmila Denisova, responsabile per i diritti umani nel parlamento ucraino, senza ancora notizie di possibili vittime.

L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Michelle Bachelet, ha assicurato che i bombardamenti della Russia e gli attacchi indiscriminati alle aree popolate dell'Ucraina generano «immensa preoccupazione» e potrebbero equivalere a «crimini di guerra».

Secondo l'ufficio di Bachelet, dall'inizio dell'invasione fino a martedì 29 marzo, sono stati uccisi 1.189 civili, tra cui 98 bambini. Un equilibrio che, riconosce, è molto al di sotto della realtà, in quanto le sue squadre non hanno accesso diretto ai luoghi più esposti come Mariupol, dove è stata rilevata la presenza di fosse comuni.

Circa 160.000 civili sono ancora intrappolati nel martoriato e assediato Mariupol e stanno affrontando una «catastrofe umanitaria», poiché vivono in rifugi senza elettricità e mancano cibo e acqua, secondo le testimonianze raccolte dall'agenzia AFP da coloro che sono fuggiti da quella città.

Mercoledì, l'ufficio del sindaco di Mariupol ha denunciato l'evacuazione forzata in Russia di oltre 70 persone - donne e personale medico - da un ospedale di maternità.

In cinque settimane di guerra, quattro milioni di ucraini hanno dovuto fuggire dal loro paese, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). L'Europa non aveva visto un così grande afflusso di rifugiati dalla seconda guerra mondiale.

In totale, più di dieci milioni di persone, o più di un quarto della popolazione, sono state costrette a lasciare le proprie case. Il conflitto ha causato 1.189 civili morti e 1.901 feriti, secondo l'UNHCR.

