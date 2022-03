La Formula 1 ha messo Checo Pérez quarto miglior pilota nella nuova classifica e le critiche sono piovute

Formula One F1 - Saudi Arabia Grand Prix - Jeddah Corniche Circuit, Jeddah, Saudi Arabia - March 26, 2022 Red Bull's Sergio Perez celebrates finishing in pole position after qualifying REUTERS/Hamad I Mohammed

Dopo l'inciampo della Red Bull nel GP del Bahrain, dove le due monoposto si sono ritirate nell'ultimo tratto di gara, il team austriaco si è ripreso dai problemi di affidabilità e si è esibito solidamente al Gran Premio dell'Arabia Saudita, dove Max Verstappen è riuscito a conquistare le due Ferrari autisti.

Nel bel mezzo della buona prestazione della vettura durante il fine settimana, Sergio Pérez è diventato il protagonista principale della giornata di qualifiche, in quanto ha difeso la squadra e ha conquistato una storica pole position, con la quale la Red Bull è stata in grado di iniziare al primo posto e tenere dietro Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Nonostante questo ottimo inizio di settimana e mantenendo la prima posizione per 15 giri, la prestazione del messicano non è stata sufficiente per i giudici di Formula 1 per metterlo sul podio dei migliori piloti durante il fine settimana, come lo è stato il suo risultato della carriera, si è piazzato in quarta posizione, dietro Charles Leclerc, Max Verstappen e George Russell.

La classifica di potenza di Formula 1 dopo il GP dell'Arabia Saudita 2022 (Foto: Twitter/ @F1)

Ecco come sono state le classifiche di potenza della F1 dopo il GP dell'Arabia Saudita:

1. Charles Leclerc: 9.0

2. Velocità di uscita massima: 8.8

3. George Russell: 8.4

4. Sergio Perez: 8.2

5. Lando Norris: 8.2

6. Carlos Sainz: 8.0

7. Fernando Alonso: 8.0

8. Icona Esteban: 8.0

9. Kevin Magnussen: 7.8

10. Daniel Ricciardo: 7.4

Sebbene Charles Leclerc sia partito al secondo posto e abbia perso il vantaggio contro Max Verstappen, è stato il migliore classificato dai cinque giudici che determinano le valutazioni.

«Leclerc, che si è qualificato al secondo posto, ha guidato 30 giri su 50, ma ha perso in una battaglia tardiva sotto le luci a Jeddah. Ci è arrivato vicino, finendo a soli 0,549 secondi dalla Red Bull dell'attuale campione», ha argomentato il portale ufficiale della F1.

D'altra parte, le ragioni per cui la Formula 1 ha portato Checo Pérez al quarto posto, a pari merito con Lando Norris al quinto posto, non sono state precisate, in quanto si limitano a descrivere la sua buona prestazione in qualifica e la sfortuna che ha avuto con la safety car.

«Il poleman Sergio Pérez è stato, sotto molti aspetti, sfortunato a non essere finito meglio del quarto in gara. Il messicano ha fatto un giro torrido sabato, mentre Verstappen è riuscito solo in P4, ma la coppia si è scambiata le posizioni domenica quando Perez ha affrontato poco prima della safety car del 16", menzionata al centro.

Sergio Perez ha vinto la sua prima pole position in Arabia Saudita, ma è arrivato quarto in gara (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

A causa di queste nuove qualifiche, che hanno visto anche Russell tra i primi tre piloti, Carlos Sainz al quinto nonostante il podio e Daniel Ricciardo e Fernando Alonso nella top 10 nonostante l'abbandono, si sono subito manifestate critiche sui social media.

Come è già consuetudine, anche i meme sono stati resi presenti a causa della presunta preferenza per i piloti britannici, come George Russell o Lando Norris, e il disprezzo per i piloti spagnoli o messicani.

Hanno criticato la Formula 1 per la nuova classifica piloti dopo il GP dell'Arabia Saudita (Foto: Twitter/@

«Russel più alto di Checo, Norris più alto di Sainz (emoticon del clown) Anche se Leclerc ha mancato la pole per meno di 0,05 secondi, la gara è domenica e Max l'ha vinta, quindi com'è ancora più bassa? Come minimo, Max dovrebbe avere la stessa qualifica di Leclerc. Ancora una volta, queste valutazioni sono incredibilmente negative», ha detto uno dei fan.

Inoltre, altri tifosi hanno difeso la buona prestazione di Sergio Pérez nonostante non sia finito sul podio, soprattutto per la sfortuna che ha avuto con la safety car, ma soprattutto perché è apparso meno qualificato di George Russell.

Hanno criticato la Formula 1 per la nuova classifica piloti dopo il GP dell'Arabia Saudita (Foto: Twitter/@

«Pérez ha fatto un lavoro migliore di Russell, anche meglio di Verstappen», «Russell avanti che Checo e Sainz sono uno scherzo, smettila mi***», hanno detto altri due follower, che hanno mostrato la loro insoddisfazione per le valutazioni questo fine settimana.

Va ricordato che la scorsa settimana, dopo il GP del Bahrain, Checo non è stato nemmeno inserito nella top 10 nonostante avesse avuto una gara solida, in quanto un ritiro ad un giro dalla fine a causa di guasti al motore ha portato via il podio e una possibile migliore qualificazione nella classifica F1.

