Keiko Fujimori sperava che il rilascio di suo padre sarebbe stato presto, ma l'ordine IACHR avrebbe fermato il suo rilascio

Keiko Fujimori testimoniò sul rilascio anticipato di Alberto Fujimori dopo la sua partenza dalla prigione di Barbadillo. L'ex candidata alla presidenza del Perù si è detta molto entusiasta del rilascio del presidente, tuttavia, queste dichiarazioni sono state fatte poco prima che la posizione e il pronunciamento della IACHR fossero noti, il che avrebbe frenato i sogni del leader di Fuerza Popular.

«Comprendiamo che la decisione della Corte costituzionale sia in aula e che l'aula debba passare al tribunale e poi all'INPE. Speriamo che tutte queste procedure consentano a mio padre di poter partire domani (giovedì)», ha detto.

«Ha parlato con Sachi, è stato in grado di vederlo e anche se è vero, è contento di questa risoluzione, è anche un po 'ansioso ed è per questo che stiamo coordinando non solo la visita per superare tutti gli esami medici, ma anche che il trasferimento può essere fatto in ambulanza», ha ha detto.

D'altra parte, ha detto che «le questioni legali vengono viste dagli avvocati, sia il dottor (Cesar) Nakazaki che il dottor Elio Riera. Speriamo che nelle prossime ore possa essere rilasciato».

IACHR CHIEDE DI FERMARE IL RILASCIO DI ALBERTO FUJIMORI

La Corte interamericana dei diritti umani (IACHR) si è pronunciata sulla decisione della Corte costituzionale del Perù, che ha emesso la sentenza a favore di Alberto Fujimori per essere rilasciato dal carcere.

Detto questo, l' organismo internazionale ha chiesto al Perù di astenersi temporaneamente dall'eseguire la decisione di rilasciare l'ex capo dello Stato fino a quando non risolverà la richiesta di misure provvisorie nei prossimi giorni.

Così, la sessione plenaria della Corte interamericana ha deciso questo mercoledì di adottare una decisione in cui ha invitato lo Stato peruviano «a garantire il diritto di accesso alla giustizia per le vittime dei casi Barrios Altos e La Cantuta».

Va notato che quando la decisione della Corte costituzionale era nota, la IACHR ha espresso il suo rifiuto di questa sentenza e ha emesso la sua posizione attraverso i social media.

«La IACHR esprime profonda preoccupazione per la decisione della Corte Costituzionale che ordina il rilascio di Alberto Fujimori. Colpisce il diritto delle vittime alla giustizia e ostacola il rispetto degli obblighi internazionali della Corte interamericana nei casi Cantuta e Barrios Altos», ha detto in un tweet.

IACHR contro la libertà di Alberto Fujimori.

L'organizzazione internazionale ha anche condiviso un'immagine che recita: «I crimini contro l'umanità diventano una preoccupazione della comunità internazionale, costituendo una gravissima offesa alla dignità umana e una flagrante negazione dei principi fondamentali sanciti dalla Convenzione americana sull'uomo. Diritti, quindi non devono rimanere impuniti».

