Juan Carlos Osorio ha respinto la proposta di América de Cali di porre fine al suo contratto

En la imagen un registro del director técnico Juan Carlos Osorio, nuevo entrenador del club colombiano América. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Il presente della squadra scarlatta non è dei migliori e i suoi dirigenti lo vedrebbero chiaramente. Tulio Gómez, il massimo azionista del dipinto «Escarlata», ha fornito i dettagli di ciò che è stato offerto a Juan Carlos Osorio e la risposta che lo stratega avrebbe dato. Non vogliono continuare con il DT e si sono dati il compito di parlare con lui per raggiungere un accordo economico per la risoluzione del suo contratto, dal momento che si rifiuta di dimettersi e lo avrebbe detto più volte.

Dopo l'ultima sconfitta della squadra contro il Tolima, allo stadio Manuel Murillo Toro, l'America ha segnato la terza caduta consecutiva finora in campionato, essendo uno dei club più irregolari del torneo. La squadra ha iniziato in fondo al tabellone segnapunti fin dai primi minuti della partita. Troppo lenti sul lato sinistro, hanno visto come gli spazi sono stati utilizzati da Anderson Plata, il giocatore più sbilanciato della squadra Tolimense. Ha messo il marcatore nell'area con cui Michael Rangel è riuscito a segnare, all'8° minuto di gioco, rispettando la legge dell'ex.

POTRESTI ESSERE INTERESSATO: Altre lamentele sugli arbitrati nella BetPlay League, l'allenatore di Santa Fe lo ha assicurato 'il giudice è stato molto cattivo'

I diavoli rossi non hanno avuto alcuna reazione e con il passare dei minuti quelli di Ibagué, sono stati molto più vicini al secondo gol. Le cose erano fissate per la squadra guidata da Hernán Torres per andare in cima ai diavoli rossi e risolvere la partita, ma non sono riusciti a sfruttare gli errori del rivale e l'1-0 è durato fino alla fine. Nel secondo tempo, sebbene l'America abbia migliorato il proprio gioco, non è riuscita a raggiungere il pareggio. La stessa cosa è successa alla squadra vinotinto y oro delle partite precedenti. Le scarlatte hanno generato sempre più pericolo nell'arco opposto e hanno avuto la scelta più netta con un cross dalla parte sinistra di Daniel Hernandez, Jorge Segura si è diretto sul palo posteriore e Junior Hernandez l'ha tirata fuori sulla linea per mandarla in angolo.

L'allenatore di Tolima ha apportato le modifiche necessarie per mantenere il vantaggio, mentre il rivale ha cercato di avvicinarsi in diverse occasioni, ma alla fine non è bastato e ha finito per perdere i 3 punti a Ibagué. Ecco come erano in classifica:

1. Nazionale, 27

2. Millionaires, 26 punti (una partita in meno)

3. Tolima, 26 anni

4. Medellín, 22

5. Caldas, 21 6. Envigado, 20

7. Petrolio Alliance, 19

8. Junior, 19 (una partita in meno)

9. Santa Fe, 19 (una partita in meno)

10. Patrimonio netto, 18

11. Bucaramanga, 18 anni

12. Cortulua, 16

13. Giaguari, 16

14. Pereira, 15 anni

15. America, 15

16. Aquile reali, 14

17. Patrioti, 12 18. Pascolo, 11

19. Cali, 11

20. Unione Magdalena, 9

POTREBBE INTERESSARTI: L'allenatore dell'Unión Magdalena ha rivelato di avere delle escort perché minacciato

Secondo il massimo azionista del cadre Caleño, hanno proposto a Osorio di pagare il costo della sua clausola di uscita per il mese di giugno, che sarebbe passare dal pagamento di circa 800.000 dollari a 200.000. Il DT lo ha respinto quasi immediatamente. Finora non sono noti ulteriori dettagli. Resta da aspettare un parere ufficiale da parte del club e dello stesso Osorio, che dice di non voler partire a metà stagione senza cercare di lottare per il titolo.





CONTINUA A LEGGERE: