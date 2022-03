Il leader della Chiesa ortodossa cristiana ha condannato gli attacchi della Russia all'Ucraina

Il leader spirituale dei cristiani ortodossi orientali del mondo ha denunciato l'attacco della Russia all'Ucraina durante una visita in Polonia martedì, senza menzionare la Russia o il suo presidente, Vladimir Putin, per nome.

Secondo il New York Times, Bartholomew I ha detto che «è semplicemente impossibile immaginare quanta devastazione abbia causato questa atroce invasione al popolo ucraino e al mondo intero». Il leader ha partecipato questo martedì a una conferenza stampa a Varsavia dopo aver incontrato i rifugiati ucraini.

L'arcivescovo di Costantinopoli, è considerato «il primo tra pari» tra i leader delle chiese ortodosse, ma non ha autorità sulle giurisdizioni di altri patriarchi. La maggior parte ha anche denunciato l'invasione dell'Ucraina, con la notevole eccezione del leader della Chiesa ortodossa russa, il patriarca Kirill I.

La pubblicazione rileva che la maggior parte degli ucraini sono cristiani ortodossi, ma sono divisi tra le chiese russa e ucraina.

Líder de la Iglesia Ortodoxa cristiana condenó los ataques de Rusia a Ucrania

Non è la prima volta che il patriarca Bartolomeo e il patriarca Kirill, alleato di Putin, si separano. La Chiesa ortodossa russa ha rotto i legami con il patriarca Bartolomeo dopo aver riconosciuto l'indipendenza della Chiesa ortodossa ucraina nel 2019.

Sebbene il patriarca Kirill non abbia condannato l'invasione russa, il principale leader della chiesa russa in Ucraina lo ha fatto, e il patriarca della chiesa ucraina indipendente ha invitato i membri a difendere il paese. «L'esito della guerra potrebbe decidere il futuro dell'autorità religiosa in Ucraina», si legge nel rapporto.

Martedì in Polonia, il patriarca Bartolomeo ha elogiato i cittadini polacchi per aver ospitato rifugiati dall'Ucraina e ha definito la loro solidarietà «un dono celeste» e «l'unica cosa che può vincere il male e le tenebre nel mondo». Più di due milioni di persone hanno attraversato il confine con la Polonia dall'inizio della guerra.

Sebbene il patriarca Bartolomeo non abbia menzionato Putin per nome, un giorno prima, in una dichiarazione indirizzata al presidente della Polonia prima che i due uomini si incontrassero, aveva esplicitamente incolpato la Russia per le violenze che hanno creato una crisi di rifugiati in Europa.

«Il mio obiettivo esclusivo in questi giorni è quello di essere solidale e pregare con i milioni di rifugiati che sono stati sfollati con la forza dall'aggressione ingiustificata e ingiustificabile in corso, così come le orrende e costose violenze causate dalla Russia nella sua patria sovrana dell'Ucraina», ha detto.

Mons. Stanislaw Gadecki, presidente della conferenza dei vescovi cattolici romani in Polonia, che martedì ha pregato per la pace insieme al patriarca Bartolomeo, è stato più energico nel condannare la Russia.

«Molte delle azioni dell'aggressore portano il segno distintivo del genocidio», ha detto lunedì l'arcivescovo. Anche Papa Francesco si è espresso contro la guerra, ma ha evitato di nominare la Russia o Putin.

CONTINUA A LEGGERE: