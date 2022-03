Hanno presentato il pallone della Coppa del Mondo: ispirato alla cultura del Qatar e con una velocità senza precedenti

Sta diventando sempre meno fino all'inizio della Coppa del Mondo e la protagonista principale ha già la sua estetica. La palla che paralizzerà il pianeta nei mesi di novembre e dicembre prenderà il nome da Al Rihla. Questo è il 14° pallone consecutivo che Adidas ha creato per una nuova edizione della Coppa del Mondo.

Per adattarsi alle velocità dello sport di oggi, la nuova versione di «la capricihosa» viaggerà più velocemente nell'aria rispetto a qualsiasi altra palla dei precedenti campionati del mondo. «Il calcio sta giocando sempre più velocemente e, man mano che accelera, la precisione e la stabilità della palla in aria diventano fondamentali. Il nuovo design gli consente di mantenere un'alta velocità per tutta la sua traiettoria. Per la più grande scena sportiva del mondo, abbiamo deciso di innovare radicalmente e rendere possibile l'impossibile con il pallone da Coppa del Mondo più veloce e preciso mai creato «, ha dichiarato Franziska Loeffelmann, direttore della stampa calcistica e del design dell'abbigliamento sportivo presso l'azienda che ha realizzato il pallone.

Il suo nome non è casuale. Al Rihla significa The Voyage in arabo e l'ispirazione per il suo design viene dalla cultura, dall'architettura, dalle barche iconiche e dalla bandiera del Qatar. Progettato dall'interno verso l'esterno utilizzando dati e test rigorosi condotti in laboratori, gallerie del vento e campi, il pallone offre il massimo livello di precisione e affidabilità in campo grazie, in parte, alla sua nuova struttura del pannello e alle trame superficiali.

Al Rihla significa El viaje en árabe y la inspiración de su diseño proviene de la cultura, la arquitectura, las embarcaciones icónicas y la bandera de Qatar MOHAMED ALI ABDELWAHID

Anche la palla è stata progettata pensando all'ambiente. Tutti i componenti sono stati accuratamente selezionati e Al Rihla è la prima palla da Coppa del Mondo realizzata esclusivamente con inchiostri e colle a base d'acqua.

Colori audaci e vivaci e stampe su uno sfondo perlescente si ispirano alla cultura del Qatar e al ritmo sempre più veloce del calcio, con una velocità che rivela lo spettro cromatico per entusiasmare sia i giocatori che i tifosi di tutto il mondo a tutti i livelli di questo sport.

«Crediamo che lo sport appartenga a tutti noi, quindi ci siamo impegnati e attivi nel migliorare l'accesso e l'equità per la nostra comunità calcistica globale. Come parte di questo impegno, Al Rihla supporterà le comunità locali mentre viaggiano in tutto il mondo con attività progettate per avere un impatto duraturo sul calcio di base e a tutti i livelli «, ha dichiarato Nick Craggs, direttore generale della società.

Così come era il tempo di Telstar, Tango, Aztec, Questra, Tricolore, Fevernova, Jabulani o Brazuca, ora sarà il momento di Al Rihla. E star come Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé cercheranno di fare la storia con le loro migliori opere durante il prossimo evento internazionale.

Los colores y estampados llamativos y vibrantes sobre un fondo perlado están inspirados en la cultura qatarí MOHAMED ALI ABDELWAHID

