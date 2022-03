Hanno chiesto a Sara Uribe come superare una tusa: «Che tu possa piangerlo con tutto»

Attraverso i social network, Sara Uribe viene costantemente interrogata dai suoi follower e talvolta sottolineata da alcuni detrattori nelle diverse dinamiche che svolge per interagire con gli utenti di Internet. Temi della sua vita personale, il suo rapporto con Freddy Guarin e persino il suo peso sono stati nel calamaio, quindi a volte le sue risposte sono spesso forti e vengono bollate come maleducate.

Nel suo ultimo giro di «domande e risposte» che ha chiamato «Rispondo a loro con foto sexy o video inediti», un netizen le ha chiesto consigli su come superare la tusa e di darle una delle sue migliori frasi motivazionali per superare il suo problema emotivo.

La risposta di Sara Uribe è stata la più sincera e onesta che potesse esistere: «Che tu possa piangerla con tutto. Voglio che tu lo senta con tutto. Che tu possa darti il tempo di vincere e guarire perché per guarire devi prima sentire».

La risposta della presentatrice è stata accompagnata da una sua foto in uno dei suoi viaggi, in cui si trova di fronte a un'enorme composizione floreale decorata con rose pastello che gioca perfettamente con la naturalezza di Sara Uribe e l'outfit che indossava in quell'occasione composto da pantaloncini di jeans e un maglione celeste.

La risposta della donna d'affari è stata replicata dal portale di intrattenimento 'Tracing Famosos' dove supera già i 2.300 like e alcuni commenti che hanno preso in giro le sue parole, poiché ritengono che non siano rilevanti per la domanda posta dall'utente di Internet.

«Sono pronto per un'altra delusione d'amore con il consiglio di Sara Uribe», «Sostengo Sara, sono durato superando una tusa per un anno e mezzo, è stato difficile, ma ci sono riuscito», «Ottimo, ma la maggior parte di noi non lo mette in pratica, abbiamo lasciato il Guatemala per entrare in guatepior», «Totalmente vero», tra altri.

Non è la prima volta che l'ex protagonista del romanzo deve andare alle critiche sui social network riguardo al suo corpo, poiché viene costantemente sottolineata di essere ingrassata. Tuttavia, alcuni gli hanno chiesto perché non mostrasse il suo addome da qualche tempo, poiché le domande sono costanti nelle sue pubblicazioni.

«C'è chi mi chiede perché non mostro il mio addome e lo farò. Vedi, è sciocco, ma mi rende complesso, dato che tutti abbiamo qualcosa di complesso. Quello che succede è che ho subito un intervento chirurgico e non mi piace l'aspetto del mio addome, né l'aspetto del mio ombelico. Avevo i miei quadrati e tutto sembrava buono, ma non mi piace più così tanto, e visto che non mi piace e non mi sento nemmeno al sicuro, perché non lo mostro più», ha spiegato Sara Uribe attraverso le sue «InstaStories».

Oltre a questo, il generatore di contenuti ha mostrato anche l'enorme cicatrice che ha sul basso addome, derivante dal taglio cesareo che è stato eseguito su di lei per la nascita di suo figlio Jacobo. Ma questo non è l'unico ricordo rimasto nella paisa della nascita del suo primogenito, perché dopo il parto, il suo corpo era sovrappeso di 10 chilogrammi, motivo per cui è orgogliosa e li guarda senza problemi.

