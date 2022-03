Giovedì il Congresso discuterà la mozione di censura contro il ministro della salute

Mentre la seconda mozione di posto vacante contro il presidente Pedro Castillo è stata superata, il Il Congresso ha ancora gli occhi su vari membri dell'Esecutivo, tra cui il Ministro della Salute Hernán Condori. Il titolo interrogato è il protagonista di una mozione di censura che sarà discussa in plenaria questo giovedì 31 marzo dalle 9:00, dopo essere stata interrogata meno di due settimane fa.

Mentre Condori ha risposto a una dichiarazione interpelatoria sulla sua carriera e sulla sua gestione, parte dell'opposizione al Congresso non è stata soddisfatta e si è assicurata le 33 firme necessarie per avviare il processo che deve affrontare oggi. Negli ultimi giorni, il Ministro della Salute è stato criticato per i lenti progressi nel processo di vaccinazione e la presunta possibilità che diversi lotti di vaccini vengano rovinati a causa della scarsa frequenza dei cittadini nei centri di vaccinazione.

«Neanche Hernán Condori Machado ha dimostrato la capacità di mantenere la carica. Pertanto, da una revisione del curriculum e dell'esperienza nella gestione della salute pubblica, si può vedere che il Ministro della Salute è stato nominato direttore regionale della salute a Junín il 2 gennaio 2020 ed è rimasto in carica fino all'8 gennaio dello stesso anno. In quell'occasione è stato rimosso dall'incarico per mancanza di idoneità a ricoprire la carica», si legge nella mozione contro di lui.

Il documento richiama anche domande sulla promozione di un prodotto la cui efficacia non era stata scientificamente provata. Inoltre, in una conferenza stampa ha assicurato che il prodotto era stato approvato dalla FDA quando l'organizzazione non aveva emesso alcun pronunciamento sulla questione e non aveva nemmeno avviato un'indagine sulle caratteristiche del prodotto.

Il ministro Hernán Condori difende l'acqua a grappolo.

«Hernán Yury Condori Machado, indossando gli abiti di un medico, ha informato i potenziali consumatori che l'acquisto e il consumo del prodotto avrebbero contribuito a migliorare la loro salute, dando così un messaggio presumibilmente fuorviante», si legge nella mozione.

GESTIONE CONTROVERSA

Poiché il Perù non ha ancora completato ufficialmente la terza ondata di infezioni, le voci ufficiali ed esterne della salute continuano a sottolineare l'importanza che la popolazione si rechi nei centri di vaccinazione per acquisire le dosi necessarie per combattere il virus COVID-19; tuttavia, durante l'amministrazione di Condori il flusso di visite a le vaccinazioni sono diminuite notevolmente.

«Il punto è che non ci sono più molti casi di decessi, non si vedono sacchi neri di cadaveri di questi pazienti per le strade a causa di questa malattia che ha pianto il Paese. Come non si può più vedere, anche la gente non si rende conto che questa malattia non è scomparsa, quindi abbiamo i punti di vaccinazione praticamente vuoti», è stata la frase con cui il ministro ha cercato di giustificare l'assenza di cittadini nelle vaccinazioni.

All'inizio di marzo, il capo delle vaccinazioni del Ministero della Salute ha annunciato la sua partenza dall'incarico a causa della cattiva gestione di Hernán Condori. «Era strettamente necessario avere un'organizzazione strutturale funzionante dove c'è una caratteristica fondamentale che è l'elemento tecnico che abbiamo sicuramente visto deteriorarsi nelle ultime settimane. Ciò mette a rischio le attività della strategia di immunizzazione, essendo questa la principale misura di protezione specifica contro il COVID-19", ha affermato il funzionario dimissionario alla stampa. Inoltre, ha osservato che la sua squadra non è stata presa in considerazione in importanti decisioni sul processo di vaccinazione.

