Dopo aver rotto con Nodal, Belinda lascia il Messico: «Sono spagnolo»

Belinda ha annunciato che inizierà una nuova fase della sua vita, perché ha deciso di rimanere nel suo paese natale, la Spagna, per vivere. Ha assicurato che questo cambiamento la fa sentire come se stesse tornando a casa.

Fin da bambina, Belinda e la sua famiglia emigrarono da Madrid, in Spagna, a Città del Messico. Ora, avendo vissuto nelle terre azteche per circa 27 anni, ha deciso di tornare nel suo paese e continuare la sua carriera lì.

Il 30 marzo, come ospite del programma radiofonico spagnolo Mega Star FM, la performer di Luz sin gravidad ha approfondito alcune questioni personali come artisti che ammira, il motivo per cui non frequenta i suoi social network e perché ha deciso di smettere di vivere in Messico.

Ha spiegato che, per l'amore che ha per la Spagna e per ciò che ha vissuto in quel paese, tornare a vivere a Madrid significa tornare a casa.

Dal febbraio 2021, Belinda e il suo allora fidanzato, Christian Nodal, si sono trasferiti insieme in Spagna per un po ', perché in quel momento avrebbe iniziato le registrazioni di Welcome to Eden, una serie Netflix che uscirà il 6 maggio.

Dopo occasionali ritorni in Messico e la cantante che ha insinuato in diverse interviste che sarebbe rimasta per qualche altro mese in Spagna, ha finalmente confermato che sta tornando nella terra in cui è nata.

Gli ultimi post che sono stati fatti attraverso gli account Instagram e Twitter di Belinda non sono stati fatti da lei (Foto: Instagram/ @belindapop)

Allo stesso modo, l'ex ragazza di Christian Nodal ha rivelato di non gestire i suoi social network da due mesi e che, quando vuole pubblicare qualcosa su Twitter o Instagram, chiede a qualcun altro di farlo per lei. Ha preso la decisione di allontanarsi dalle piattaforme digitali per la salute mentale, ha confessato.

Ora che ha lasciato i social media, ha detto di sentirsi più sveglia e attenta ai dettagli, ma probabilmente li riprenderà tra un mese.

Belinda ha rivelato che due delle canzoni di «Bienvenidos a Eden» sono state composte da lei (Foto: Instagram/ @belindapop)

«Dato che non ho reti, cosa che ovviamente non sarà sempre, ma è bello disconnettersi un po', sento di essere più sveglio, che mi concentro maggiormente sui dettagli delle cose (...) non significa che non tornerò, perché tornerò sicuramente tra un mese, ma con misura, non tutto il giorno lì, no», ha detto Belinda.

D'altra parte, ha annunciato di essere attualmente molto concentrata sulla creazione di nuova musica, poiché il suo personaggio in Welcome to Eden, Africa, l'ha ispirata a comporre di più. Inoltre, ha detto che due delle canzoni della colonna sonora della serie sono sue. Tuttavia, ha avvertito che non è lo stile musicale che di solito pubblica.

