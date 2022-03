Cynthia Rodriguez potrebbe essere assente da Venga la Alegría, ha assicurato Alex Kaffie

Cynthia Rodríguez è una delle conduttrici più amate di Venga la Alegría, è stata anche recentemente incoronata campionessa del reality show Los reyes del playback, tuttavia il giornalista dello spettacolo Alex Kaffie ha assicurato che il il presentatore avrebbe lasciato il programma in breve tempo.

Secondo l'editorialista, Cynthia Rodríguez annuncerà la sua assenza dalla mattina di Azteca nei prossimi giorni: «Scopro che la bellissima Cynthia Rodríguez sta lasciando Venga la Alegría. Sì, per motivi personali e per coppie! il conduttore esce dalla rivista mattutina di Azteca Uno», ha scritto Alex Kaffie.

Va notato che questa pubblicazione ha scatenato diverse voci che vanno dalla possibile gravidanza dell'amato presentatore - a causa della specifica che allude a Carlos Rivera - a un cambio di stazione televisiva, ma finora non c'è informazioni ufficialmente confermate e riguarda la speculazione. Inoltre non è noto se si tratterebbe di un'assenza temporanea o di un addio definitivo.

La conductora podría dejar a sus compañeros de Venga la Alegría (Foto: Instagram/@vengalaalegriatva)

Sebbene Cynthia Rodríguez e Carlos Rivera abbiano mantenuto la loro relazione all'interno della sfera privata, la conduttrice di Venga la Alegría ha rivelato nel dicembre 2021 il suo desiderio di diventare mamma quest'anno.

L'ex accademica ha deciso di condividere con i suoi colleghi di Venga la Alegría che l'idea che la sua famiglia cresca potrebbe essere sempre più vicina. Gli eventi sono accaduti dopo che Cynthia era all'evento dell'albero di Natale della TV Azteca.

«L'anno prossimo vorrei, sarei il più felice, è un sogno che ho nella mia vita, penso che sia il sogno più grande che ho è quello di avere un bambino e spero che si realizzerà il prossimo anno. Ovviamente per condividerlo e dirglielo», ha spiegato, chiarendo che potrebbe essere alla ricerca di rimanere incinta.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez tienen pocas fotos juntos pues su relación es muy reservada (Foto: captura de pantalla)

Inoltre, durante una dinamica in cui i piloti di Venga la Alegría hanno potuto parlare con Babbo Natale, l'autista gli ha chiesto un regalo molto speciale: «Penso che ci sia solo una cosa che mi manca e vorrei che si realizzasse l'anno prossimo:» Puoi portarmi un bambino? '. Penso di essere pronta, ora, a mettere su famiglia», ha concluso con notevole sentimento.

Babbo Natale ha assicurato che farà tutto il possibile per far entrare quel bambino nella sua vita, anche se non necessariamente durante il 2022, se potesse nascere entro il 2023. Tra una risata e l'altra, «Babbo Natale» gli ha detto che deve lavorare insieme al suo partner. La richiesta di Cynthia ha commosso i suoi compagni e il pubblico che ha seguito la trasmissione.

A questo proposito, lo stesso Carlos Rivera ha dichiarato a metà del 2021 che gli sarebbe piaciuto avere figli dopo essersi sposato. In un incontro con i media all'aeroporto internazionale di Città del Messico, l'interprete di Recuérdame era disposto a raccontare un po 'di ciò che lo aspetta fuori dal paese nella promozione del suo nuovo album, ma non si è rifiutato di chiarire cosa si aspetta da Cynthia nel loro corteggiamento, assicurando che per il momento non hanno fissato l'obiettivo assoluto di sposarsi, ma vorrebbero arrivare all'altare.

La conductora le pidió un bebé como regalo a Santa Claus (Captura: @vengalaalegriatva/Instagram)

«Eppure, in questo momento, niente. Siamo felici così come siamo e la verità è che non ci pensiamo ancora molto, siamo molto calmi così come siamo», ha spiegato Rivera, ripreso dalla telecamera da Eden Dorantes.

Il cantante ha aggiunto che i presunti piani matrimoniali non sono stati tralasciati, ma non c'è nulla che li costringa a raggiungere l'altare e, dopo quattro anni insieme godendo della loro felicità in quel modo, preferiscono rimanere fidanzati perché «non è che non pianifichiamo, non è che non ci pensiamo, ma non stiamo ancora fissando una data già che 'deve essere'», ha detto.

Ha anche confermato che il modo in cui vivono insieme da qualche tempo è sotto lo stesso tetto e, ha detto, come se fossero sposati, e anche desiderosi di concepire un bambino, anche se non ha spiegato quando avrebbero esaudito quel desiderio.

CONTINUA A LEGGERE: