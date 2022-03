Cosa ha detto Mariana Rodríguez sulla voce che cercherà cariche pubbliche alle elezioni del 2024

Samuel Garcia, Citizen Movement party's candidate for governor in the state of Nuevo Leon, looks on next to his wife Mariana Rodriguez, a day after the mid-term elections, during a celebration at the Macroplaza in Monterrey, Mexico June 7, 2021. REUTERS/Daniel Becerril

Mariana Rodríguez Cantú, capo dell'ufficio di Amar a Nuevo Leon e moglie del governatore Samuel García Sepúlveda, ha parlato delle possibilità di cercare cariche pubbliche nel 2024.

Nelle interviste alla rivista Quién, che è la copertina di aprile, l'influencer ha riconosciuto che all'inizio non era interessata alla politica, ma «una volta capito», sorge l'interesse.

Tuttavia, la first lady di Nuevo León ha escluso di essere candidata a una posizione eletta popolarmente, dal momento che, ha detto, le piace essere a capo dell'ufficio di Amar a Nuevo León.

La primera dama de Nuevo León descartó ser candidata para algún puesto de elección popular (Foto: Twitter)

«Non ora, penso che il mio ruolo sia bellissimo. Sto facendo quello che posso di più, anche senza risorse», ha detto.

Durante l'intervista, Mariana Rodríguez ha riconosciuto il ruolo fondamentale svolto dai suoi social network, in cui dalla campagna di Samuel García per il governatorato dell'entità e fino ad oggi con il suo lavoro a Capullos condivide con i suoi follower.

«Con le mie reti posso comunicare ciò che faccio ogni giorno. Nessuno avrà dubbi su ciò che sta facendo Mariana. Non volevo stare sui nastri e con i protocolli che devono ricevermi alla porta con uno staff ordinato», ha detto.

Ha indicato che insieme all'attuale presidente dello stato, ha costruito una comunità digitale a cui attribuisce la vittoria delle elezioni al governo, poiché attraverso le reti ha reso note le proposte.

La influencer afirmó que Samuel García cumplirá los seis años a los que se comprometió (Foto: Gabriela Pérez Montiel / Cuartoscuro) Gabriela Pérez | Gabriela Pérez

«Forse sono stato uno dei fattori, ma c'erano molti altri fattori, come la strategia e l'atteggiamento della campagna. Era anche in competizione contro tre persone corrotte e Samuel non aveva nulla da togliergli», ha detto alla rivista.

Per quanto riguarda la possibilità che Samuel García cerchi la presidenza, l'influencer ha detto che celebrerà i sei anni in cui si è impegnato nel governo di Nuevo León, ma se raggiungerà quella posizione, ha sottolineato che «è un sogno per lui e lo accompagnerà volentieri».

Confidava che suo marito avrebbe concluso il suo mandato con l'approvazione e che «la gente vedrà che la politica può essere fatta correttamente» e che gli daranno l'opportunità di dimostrarlo.

Sul caso di Emilio, minorenne che ha portato a casa per un fine settimana a gennaio, Rodríguez Cantú ha dichiarato che si trattava di qualcosa di ben intenzionato ed è stato fatto uno scandalo per colpire suo marito.

Sobre el caso de Emilio, Rodríguez Cantú declaró que se trató de algo bien intencionado (Foto: Instagram/@marianardzcantu)

«Nel caso di Emilio, ad esempio, è qualcosa che è sempre stato fatto nelle case delle case. Non saremmo sciocchi a fare qualcosa che non era permesso», ha detto.

Va notato che il 27 marzo, il governatore Samuel García ha dato origine a voci secondo cui sua moglie potrebbe profilarsi come futura senatrice, pubblicando una foto sul suo Instagram con lei e usando l'hashtag #SENATORA.

«Semplicemente amore... e tanta ammirazione #SENATORA», letto sul social network, e cosa ha scatenato diversi tipi di commenti tra i suoi follower.

Inoltre, durante un tour di lavoro che si è concluso nel comune di Zuazua, il governatore ha preso la parola e ha proposto a sua moglie Mariana di cercare un posto al Senato nelle prossime elezioni del 2024.

«L'avete vista, l'abbiamo mandata come senatrice nel 2024, dai, rallegrati, salite anche sul ballottaggio», ha detto durante il suo discorso.

CONTINUA A LEGGERE: