Congresso: Bill chiede che i magistrati del Mediatore e del TC siano nominati dalle elezioni popolari

Ancora una volta l'elezione del Mediatore e dei giudici del La Corte Costituzionale viene messa in discussione, questa volta dal disegno di legge 1534/2021-CR presentato dal membro di Perù democratico, Guillermo Bermejo. Il deputato propone che le suddette autorità riescano ad occupare i loro posti dopo un'elezione popolare, poiché «sono state generate una serie di irregolarità che mettono in discussione la legittimità e l'idoneità dei membri del Congresso della Repubblica», che stanno attualmente scegliendo le autorità sopra menzionate.

Il documento presentato si riferisce all'importanza del TC rispetto alla Costituzione politica e all'Ufficio del Mediatore nella lotta per il rispetto dei diritti umani nel nostro paese. «... Si prevede che sia i giudici della Corte costituzionale che il Mediatore, oltre ad avere una solida formazione in vari settori del diritto, abbiano competenze che li rendano adatti alla difesa dei diritti fondamentali. Ecco perché la loro scelta non può essere lasciata alla discrezione di un organo politico in cui spesso convergono interessi e giochi di potere», rileva la motivazione del progetto.

Bermejo elenca le irregolarità presentate nei processi di selezione dei magistrati, che sono stati sotto i riflettori della stampa a causa delle varie domande sia sul processo che sui candidati. «Fare appello ai cittadini non è in alcun modo un atto illegittimo, poiché è il potere originario di decidere su grandi questioni di interesse pubblico», afferma l'autore della proposta.

PROPOSTA CONTROVERSA

Il disegno di legge mira a modificare gli articoli 161 e 201 della Costituzione politica del Perù. Pertanto, si propone che il Mediatore goda della stessa immunità e delle stesse prerogative dei membri del Congresso. Inoltre, precisa che per essere nominati in carica devono aver compiuto trentacinque anni ed essere un avvocato. Per i giudici del TC, si aggiungerebbe che hanno gli stessi requisiti necessari per essere membri della Corte Suprema. «I giudici o i pubblici ministeri che non hanno lasciato l'incarico con un anno di anticipo non possono essere eletti giudici della Corte costituzionale», si legge nel documento.

163

«In questo modo è perfettamente legittimo garantire che l'elezione dei giudici del TC e del Mediatore sia un'espressione diretta della volontà popolare, aumentando così la legittimità di questa classe di funzionari. Inoltre, questo modo di elezione consentirebbe ai funzionari pubblici eletti di non essere ritenuti responsabili di alcun tipo di potere statale o di essere materialmente soggetti ai disegni di un organo strettamente politico come il Congresso della Repubblica», assicura Bermejo attraverso il suo progetto.

La proposta lascia agli organi che compongono il sistema elettorale la regolamentazione della procedura elettorale popolare per le posizioni in questione, ma chiarisce che "qualsiasi disposizione normativa che contravvenga al contenuto sostanziale di questa riforma costituzionale deve essere immediatamente abrogata».

Va ricordato che oggi, 30 marzo, inizia la fase dei colloqui personali con i candidati per i giudici TC da parte della Commissione speciale per la selezione dei candidati idonei all'elezione dei giudici della Corte costituzionale. Questa fase del processo inizia con 26 candidati che risponderanno alle domande del deputato Zelada, che è il presidente della commissione, Jorge Montoya di Popular Renewal, che è stato eletto vicepresidente e Wilmar Elera che ricopre la carica di segretario.

CONTINUA A LEGGERE