Bruce Willis si ritira dalla recitazione per problemi di salute: soffre di afasia

FILE PHOTO: Actor Bruce Willis attends the European premiere of "Glass" in London, Britain January 9, 2019. REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

L'eroe d'azione Bruce Willis, 67 anni, ha annunciato il suo ritiro dalla recitazione dopo che gli è stata diagnosticata l'afasia, una malattia che colpisce le abilità linguistiche, la sua famiglia ha annunciato mercoledì.

«Di conseguenza, e con grande considerazione Bruce sta lasciando la carriera che ha significato così tanto per lui», dice un post su Instagram firmato dalle sue figlie, sua moglie Emma Heming Willis e la sua ex moglie Demi Moore. «Questo è davvero un momento difficile per la nostra famiglia e apprezziamo il loro amore», aggiunge il testo.