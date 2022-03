Andrea Legarreta smentisce la condotta di Will Smith agli Oscar: «La violenza non è applaudita»

La cerimonia degli Oscar 2022 è stata segnata da Will Smith e lo schiaffo che ha dato a Chris Rock per difendere Jada Pinkett, l'attrice con cui è sposato. Questa azione è stata giudicata e analizzata da molte persone, tra cui i conduttori del programma Hoy, uno spazio in cui Andrea Legarreta ha spiegato la sua posizione.

Nei suoi commenti, la presentatrice ha notato che disapprovava totalmente la violenza alla cerimonia dell'Academy of Cinematographic Arts; sebbene si sia anche lanciata contro il tipo di umorismo consentito all'evento internazionale, si è concentrata sulla reazione del famoso attore.

«Gli impulsi sono ciò che ci porta a fare cose stupide di cui non sappiamo quale sarà la conseguenza, ovviamente non era giusto per lei (Jada Pinkett Smith) che quella battuta fosse stata fatta ma lui (Will Smith) ha anche rovinato la notte, la reazione è quella di stare attenti, la violenza non è applaudita, onestamente» ha detto.

Durante la cerimonia degli Oscar del 2022, Chris Rock ha usato la situazione medica dell'attrice Jada Pinkett Smith per confrontarla con il personaggio dei capelli rasati di Demi Moore nel film del 1997 GI Jane - che è stato tradotto come Up to the Limit in America Latina. A differenza del suo collega, la moglie di Will Smith vive con una malattia chiamata alopecia, che causa la caduta dei capelli e persino la calvizie.

Di fronte al confronto Jada mostrò il suo disagio e il suo disagio, così Smith si avvicinò a Rock e lo colpì in faccia, successivamente tornò al suo posto e gridò: «Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua bocca put*».

A causa dell'incidente, Andrea Legarreta ha spiegato che mentre Jada Pinkett aveva subito aggressioni verbali, Will Smith ha dovuto controllare le sue emozioni e reagire in modo diverso.

Più tardi, Arath de la Torre ha ricordato la dichiarazione rilasciata da questa istituzione per condannare la violenza della sua ultima edizione, quindi Legarreta ha sottolineato che era anche necessario criticare il tono con cui venivano fatte alcune battute.

Andrea Legarreta ha spiegato che Will Smith doveva controllare le sue emozioni (Foto: Reuters/Brian Snyder)

«E poi controllano anche le loro battute, perché poi fanno delle battute molto forti, la violenza è anche verbale, fanno delle battute molto stupide che a volte anche da telespettatore sono scomode», ha detto Legarreta in mattinata su Televisa.

I compagni di squadra di Andrea Legarreta concordarono sul fatto che Jada fosse stato accennato, ma non condividevano la decisione di Will Smith di ricorrere alle percosse. Oltre a questa polemica, la presentatrice avrebbe potuto fare riferimento alla battuta di Amy Schumer su Kirsten Dunst, come la chiamava la conduttrice dei premi «riempire i posti» creando polemiche sui social perché avrebbe demeritato il suo lavoro di attrice.

È probabile che Andrea Legarreta abbia incluso nelle sue critiche l'incidente tra Amy Shumer e Kristen Dunst (Foto: Twitter/ @mala_gzlez12)

Va notato che dopo l'assalto virale a Chris Rock, l'attore di Soy Legend (2007) si è scusato e ha definito il suo comportamento inaccettabile. Attraverso una dichiarazione sui suoi social media, il vincitore dell'Oscar come miglior attore nel 2022 ha scritto quanto segue:

«La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era troppo per me e ho reagito emotivamente».

Allo stesso modo, l'attore ha riconosciuto che lo schiaffo che ha dato al comico ha attirato più attenzione del dovuto e avrebbe potuto persino rovinare la cerimonia per tutti i suoi colleghi: «Mi dispiace profondamente che il mio comportamento abbia contaminato quello che è stato un viaggio magnifico per tutti noi».

