AMLO ha rifiutato di squalificare Vladimir Putin nonostante il massacro in Ucraina: «È un leader»

CIUDAD DE MÉXICO, 20DICIEMBRE2021.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la conferencia mañanera de este lunes donde junto a su gabinete de seguridad, integrado por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa, Rafael Ojeda, secretario de Marina, Luis Bucio, comandante de la Guardia Nacional y Ricardo Sheffield, titular de la PROFECO, presentaron el informe de seguridad durante los tres años de gobierno del mandatario mexicano. Posteriormente se entregará el Águila Azteca al canciller de Francia. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Nel contesto dell'attuale invasione guidata dalla Russia del paese ucraino, al presidente del Messico è stato chiesto quale fosse la sua opinione personale sulla figura di Vladimir Putin, l'attuale presidente russo.

«È un leader», ha detto il presidente López Obrador. «Non valuto nessuno. Non è politica del Messico insultare nessuno, nessun governo (...) Il Messico è rispettoso di tutti i governi e non è una colonia», ha detto.

Ha aggiunto, come ha già detto, che il Messico non è una colonia «né della Russia, né della Cina né degli Stati Uniti», e ha assicurato di volere che si raggiungano accordi.

«Quello che voglio è che si raggiunga un accordo, che si raggiunga la pace, che le persone non soffrano, che non si perdano vite umane. È quello che voglio. E c'è un modo per raggiungere accordi», ha aggiunto López Obrador. «È questione che si stabiliscano 'al piano di su'».

Informazioni in fase di sviluppo...