America Latina vs Asia: quante volte i paesi del Conmebol hanno vinto le partite di ripescaggio

La Confederazione asiatica di calcio e la Confederazione sudamericana di calcio si affronteranno di nuovo in uno spareggio della Coppa del Mondo. Questa volta, la nazionale peruviana dopo aver battuto il Paraguay dovrà aspettare il vincitore della chiave tra Australia ed Emirati Arabi. Rivivi qui gli scontri tra le squadre sudamericane e asiatiche.

L'unica volta che le due confederazioni si sono incontrate è stato sulla strada per la Coppa del Mondo 2014 in Brasile. L'Uruguay arrivò quinto e si scontrò con la Giordania Il 'celeste' ha vinto all'andata e ha battuto 5-0 come ospite con i punteggi di Maximiliano Pereira, Christian Stuani, Nicolás Lodeiro, Cristian Rodríguez e Edinson Cavani. Nella gara di ritorno sarebbe stato pareggiato senza gol nel Centenario.

Lasciando da parte questo impegno, le squadre del Conmebol si sono incrociate più spesso con squadre della Confederazione calcistica oceanica. Ad esempio, in Russia 2018, il Perù ha ottenuto il biglietto per la Coppa del Mondo dopo aver battuto la Nuova Zelanda. All'andata ha pareggiato 0-0 con i 'Kiwi' e ha chiuso la qualificazione in casa con una vittoria per 2-0 con i gol di Jefferson Farfan e Christian Ramos.

In Germania 2006 e Corea-Giappone 2002, l'Uruguay sarebbe andato di nuovo al ripescaggio e in entrambe le occasioni sarebbe stato contro l'Australia, che fino a quel momento apparteneva ancora all'OFC, dopo la Coppa del Mondo disputata nelle terre «Teutonas» sarebbe andato all'AFC. Tra le partite di ripescaggio, solo in una è stato in grado di continuare in competizione e nell'altra è caduto ai rigori.

Ripescaggio Germania 2006: Uruguay 1 - 0 Australia

Ripescaggio Germania 2006: Australia 1-0 Uruguay ha vinto i locali ai rigori 4-2.

Ripescaggio Corea-Giappone 2002: Australia 1 - 0 Uruguay

2002 Corea-Giappone Ripescaggio: Uruguay 3 - 0 Australia

AUSTRALIA VS. EAU

Infine, gli Emirati Arabi Uniti affronteranno l'Australia nell'ultimo turno per scoprire quale squadra giocherà il ripescaggio con la squadra del Conmebol. La partita si svolgerà in Qatar il 7 giugno alle 05:00 (ora peruviana) e sarà trasmessa in America Latina sul segnale STAR Plus.

Il cast di Rodolfo Arruabarrena ha vinto con la minima differenza contro la Corea del Sud, che era già qualificata per la Coppa del Mondo, e ha avuto l'opportunità di lottare per un biglietto per la Coppa del Mondo, davanti a Iraq, Siria e Libano. Ha segnato 12 punti in dieci partite giocate.

PERÙ NEL REPECHAJE

Ricardo Gareca e la società affronteranno ancora una volta uno spareggio come sulla strada per Russia 2018 dopo aver battuto il Paraguay 2-0 allo Stadio Nazionale. L'Inca ha subito approfittato di un gol di Gianluca Lapadula e poi il gol della tranquillità sarebbe arrivato ai piedi di Yoshimar Yotún.

La partita di ripescaggio tra le squadre delle diverse confederazioni è in programma tra il 13 e il 14 giugno di quest'anno. Il paese in cui si gioca è probabilmente il Qatar. A differenza del 2017 sarà una partita singola, non più avanti e indietro.

Se il Perù riuscirà a battere l'Australia o gli Emirati Arabi nel ripescaggio, si unirà alle squadre del Conmebol nella Coppa del Mondo del Qatar. Brasile, Argentina, Ecuador e Uruguay sono le squadre che si sono qualificate direttamente.

