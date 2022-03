Allerta emessa per problemi di richiesta di disabilità e isolamento dovuti al coronavirus

Nel bel mezzo di un significativo calo dei casi di coronavirus che in Colombia non ha superato i mille casi al giorno nell'ultima settimana, lavoratori ed esperti legali hanno lanciato un avviso sulle crescenti difficoltà nel rilasciare una disabilità e isolamento a causa del coronavirus.

In dichiarazioni esclusive per INFOBAE COLOMBIA, Adriana Escobar, esperta in diritto del lavoro, ha affermato che sebbene la circolare congiunta 004 del 2022 abbia reso più flessibile il periodo di isolamento per le persone sintomatiche e asintomatiche, l'emissione di questa linea guida non ha risolto il problema per i datori di lavoro da allora l'inizio della pandemia, su chi dovrebbe essere responsabile del pagamento delle spese di isolamento e disabilità.

«Una situazione che può colpire direttamente i datori di lavoro, che non riceveranno il rimborso per le disabilità e per l'accesso dei lavoratori alle cure mediche in modo tempestivo, perché quando un lavoratore presenta un ordine di isolamento a causa di un contatto con una persona risultata positiva al Covid-19 o per aver presentato alcuni sintomi correttamente correlata a questa malattia, non è sempre concessa una disabilità che, indipendentemente dalla sua origine, può essere recuperata al sistema di sicurezza sociale in sanità», ha assicurato l'esperto in testimonianza per questo media.

In questo modo, Escobar assicura che sia necessario fare un appello urgente al governo nazionale per trovare un equilibrio tra lavoratori e datori di lavoro, in modo che siano disponibili alternative che alleviino i costi del lavoro dei dipendenti per garantire la protezione dell'occupazione, specialmente nelle aziende in cui le risorse non lo fanno sono sufficienti a garantire senza ulteriori traumi i superamenti dei costi generati da tali isolamenti, soprattutto quando si verificano su base ripetitiva.

L'esperto spiega anche che questa situazione si verifica a causa dei molteplici cambiamenti nello standard, dal momento che tutte le aziende e i datori di lavoro persone fisiche hanno affrontato sfide economiche, interpretazione e attuazione di misure amministrative e regolamentari per il loro caso particolare.

«In particolare, le politiche attuate per la corretta gestione delle loro risorse umane durante la pandemia, che sono costantemente variate con quarantene obbligatorie, picchi di contagio e comorbidità», ha affermato Escobar.

Si suggerisce quindi che, a causa di circostanze impreviste in termini di isolamento preventivo, isolamento reattivo, copertura delle disabilità e misure da attuare, è consigliabile che i datori di lavoro mantengano il rispetto dei loro protocolli di biosicurezza, senza dimenticare che ogni settore di attività e il datore di lavoro può fare un passo avanti progettando i propri protocolli su misura per le proprie circostanze ed esigenze, al fine di prevenire il contagio e la sostenibilità economica del business.

D'altra parte, il ministro della Salute, Fernando Ruiz Gómez, ha annunciato che il governo ha dato il via libera al Paese per applicare una terza dose del vaccino Pfizer contro il covid-19 ai colombiani di età compresa tra 12 e 17 anni.

«Oggi abbiamo annunciato l'espansione del vaccino di richiamo alla popolazione di età compresa tra 12 e 17 anni con prodotti biologici Pfizer, che ci consentirà di rafforzare la protezione e l'immunità negli adolescenti», ha annunciato il ministro Ruiz.

È necessario chiarire che tale determinazione avrà luogo dopo che l'ultima dose avrà raggiunto quattro mesi dopo la data di applicazione.

Il ministero ha evidenziato i progressi nell'applicazione dei vaccini in tutta la Colombia. «Abbiamo completato gli 80 milioni di dosi di vaccini applicati, superando l'82% della popolazione con immunizzati con almeno una dose, e raggiunto i 10 milioni di vaccini di richiamo forniti nel Paese».





