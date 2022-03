Alexander Callens e il suo pezzo grosso per evitare lo sconto in Perù-Paraguay dalle qualificazioni Qatar 2022

Il Perù batte il Paraguay 2-0 nell'ultima data delle Qualificazioni al Qatar 2022 e giocherà il ripescaggio. Il «bicolore» non si è comportato alla grande solo in attacco, ma anche in difesa. Ciò è stato dimostrato da Alexander Callens, che ha avuto un grande colpo e ha mantenuto il suo obiettivo imbattuto.

È successo 83 minuti dopo l'inizio della partita. I «bianco-rossi» avevano virato in attacco e il gioco si è concluso con un colpo di testa di Gianluca Lapadula, che ha nuovamente colpito il club della porta avversaria.

I paraguaiani hanno lanciato una palla, che è stata ricevuta da Ángel Romero, che ha scaricato per Julio Enciso. La giovane promessa 'Guaraní' ha iniziato a correre verso l'obiettivo di Pedro Gallese inseguito da Carlos Zambrano e Alexander Callens. Quest'ultimo è stato più veloce e ha attraversato l'attaccante senza fallo.