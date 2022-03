Alex Sirvent de Mercurio ha reagito alle accuse di abuso contro Toño Berumen: «Ad un certo punto parleremo»

In seguito alla dichiarazione rilasciata da Sasha Sokol nell'ambito della Giornata internazionale della donna, dove ha annunciato gli abusi subiti dal produttore Luis de Llano da adolescente, diverse voci si sono alzate in sua difesa.

Infatti, l'attore Mauricio Martínez ha approfittato della situazione mediatica per rivelare il suo caso di molestie, che si sarebbe verificato nei primi anni 2000 dal produttore Antonio Berumen, ex manager di gruppi pop dell'epoca come Mercurio, Kairo, Tierra cero e cantante Fey.

Martínez ha detto che Berumen lo aveva toccato «dove non avrebbe dovuto» e ha assicurato che l'uomo d'affari ha una videocamera di videoregistrazione nel bagno del suo ufficio per catturare gli uomini che sono venuti con lui per fare un casting, mentre li invitava a fare un bagno.

«L'ho raccontato ispirandomi da Sasha, per il suo grande coraggio e mi unisco totalmente alla condanna, con la denuncia, non è facile fare quello che ha fatto. L'ho fatto più tardi, ti stringe la mano dopo aver messo «invia» al tweet.. Non perché sei un uomo o perché sei una donna, un caso è più o meno importante, non esclude il sesso o l'età», ha detto al programma radiofonico di Luis Cárdenas.

Pochi giorni dopo, Mauricio ha formalizzato la denuncia per molestie e si è persino recato all'ufficio del procuratore generale di Città del Messico per citare in giudizio l'ex manager, che è lontano dagli occhi del pubblico.

Martínez ha anche detto di avere più testimonianze di giovani che si sono avvicinati a lui dopo aver ascoltato la sua storia, per raccontargli le loro storie di molestie e abusi con Berumen, quindi non si fermerà «finché non sarà fatta giustizia».

«Nelle ultime 48 ore più di 14 vittime di quest'uomo sono venute da me... Non posso parlare molto di questo, ma ovviamente le 14 vittime vogliono giustizia, in modo che bulli e violentatori non continuino a sovrapporsi», ha aggiunto.

Ora è stato Alex Sirvent, che faceva parte di Mercurio negli anni '90 e viveva a stretto contatto con Berumen, a parlarne, e sebbene avesse escluso di aver vissuto qualcosa di simile, ha espresso il suo pieno sostegno alle vittime.

«È un argomento molto delicato, che va affrontato con una pinzetta. Mi dispiace molto per quello che è successo Mauricio e per le vittime che stanno parlando», ha detto in un'intervista per Sale el sol. Inoltre, ha aggiunto che anche se hanno un punto di vista diverso, non dubiteranno mai delle parole delle vittime: «Alla fine penso che anche noi, ad un certo punto, parleremo, sempre rispettando e dal nostro punto di vista senza voler provocare alcuna polemica».

Anche l'ospite del programma Venga la Alegría Fende de semana ha elogiato il coraggio di Mauricio Martínez, che ha deciso di verbalizzare le molestie dopo quasi 20 anni:

«Penso che abbia tutti i diritti. Stiamo attraversando un periodo in cui alzare la voce è diventato parte della nostra libertà come esseri umani, parte dei nostri diritti e penso che Internet e i social media abbiano aiutato la nostra voce a farsi sentire più forte. Infine, tutto quello che posso dirvi è che voglio essere super puntuale su questo problema, basta condividere i nostri sentimenti con le persone che sono state colpite».

Sirvent ha osservato che grazie alla cura dei suoi genitori è stato in grado di godere di una carriera senza scandali da adolescente:

«Sono stato benedetto dal fatto che i miei genitori mi siano sempre stati molto vicini, e penso che nessuno sia al sicuro dall'essere in una situazione delicata, ma personalmente penso di aver avuto una carriera che finora, sana, pulita e ci sono state persone ben intenzionate intorno a me».