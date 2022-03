«Alcuni maghi»: le forti critiche del giornalista Antonio Casale alla FCF per l'eliminazione colombiana del Qatar 2022

El jugador colombiano disputa el balón frente a dos venezolanos en el partido por la eliminatoria sudamericana al Mundial de Qatar en el que Colombia venció 1-0 a Venezuela en el Estadio Cachamay de Ciudad Guayana, Venezuela, 29 de marzo, 2022. REUTERS/Manaure Quintero

Questo non è andato bene con i commentatori colombiani di ESPN Fútbol Colombia che hanno criticato la Federcalcio colombiana (FCF) e hanno ricordato che gli allenatori Carlos Queiroz e Reinaldo Ruedo hanno escluso due squadre in queste qualificazioni.

«Alcuni maghi, alcuni maghi di David Copperfield, che in tre anni e mezzo hanno posto fine a tutto questo. Hanno eliminato Pekerman per aver perso ai rigori negli ottavi di finale contro l'Inghilterra in una Coppa del Mondo (Russia 2018) e hanno portato due allenatori che hanno eliminato due squadre da una Coppa del Mondo: Queiroz ha portato la Colombia e l'Egitto (fuori dalla Coppa del Mondo) e Reinaldo Rueda in Cile e Colombia (dalla Coppa del Mondo) «, ha detto giornalista Antonio Casale.

Lo stratega portoghese era nella prima fase delle qualificazioni sudamericane alla guida dei «coltivatori di caffè» e poi si è ritirato a causa degli scarsi risultati. Ha preso l'incarico di allenatore della nazionale egiziana e non è riuscito a ottenere buoni risultati nemmeno perdendo la Coppa d'Africa. e non riuscendo a qualificare la squadra di Mohamed Salah alla Coppa del Mondo del Qatar 2022, entrambe le partite contro il Senegal. Dopo il fallimento, l'allenatore ha annunciato il ritiro dall'incarico: ha condotto 20 partite, di cui ha vinto 13, pareggiato 2 e perso 5 con i «Faraoni».

Da parte sua, Reinaldo Rueda ha subito la stessa sorte di Queiroz: Cile e Colombia non si sono qualificati sotto il suo comando. Con 'La Roja', Rueda ha giocato 27 partite, 17 amichevoli, 6 in Copa America e 4 nei Playoff. Di questi, ha vinto solo 9, 1 nei playoff, 2 in Coppa e 6 in amichevole, e ha avuto 35 gol a favore e 35 contro. E con la nazionale colombiana è stato simile dove non è mai entrato in contatto con i giocatori o i tifosi nonostante la vittoria ottenuta questo martedì contro il Venezuela in visita. Già nelle qualificazioni del 2006, la Colombia, sotto il suo comando, era stata lasciata fuori dalla Coppa del Mondo in Germania di un punto per giocare il ripescaggio.

Le critiche dei commentatori di ESPN Fútbol Colombia alla federazione del loro paese. Video: ESPN

IDOLO COLOMBIANO

L'ex giocatore colombiano Faustino Asprilla, che ha qualificato il suo Paese per due Coppe del Mondo (Stati Uniti 94 e Francia 98), ha detto che il grosso errore è stato assumere uno stratega straniero che non sapeva com'era il calcio del caffè.

«Questa è la colpa che non sai dove stai andando. Il calcio colombiano ha un'identità e da quando l'abbiamo perso non abbiamo più giocato bene. Devi cercarlo: perché hai deciso di portare un allenatore europeo (Queiroz) quando non conoscevi il calcio colombiano o l'essenza del calciatore colombiano?» , ha commentato in data ESPN Football Colombia.

L'ex idolo del Parma, che faceva parte della generazione d'oro della Colombia con il «Treno» di Valencia, René Higuita e Carlos 'El Pibe' Valderrama, ha detto che il giocatore del suo paese è speciale e devi sapere come trattarlo, qualcosa che l'allenatore straniero non è riuscito a mantenere.

«Il calciatore colombiano è speciale: è troppo alto o è molto ingrandito o cade. Perché siamo così. E gli allenatori che hanno portato qui non hanno mai saputo cosa fosse il calcio colombiano ed è così che è finito (con l'eliminazione dei Mondiali)», ha concluso.

