«A Marbelle, dal mio cuore, ti abbraccio, ti invito a istruirti»: la risposta di Mábel Lara agli attacchi razzisti del cantante

Continua a parlare dello scandalo della cantante Marbelle, che ha trovato divertente paragonare il candidato alla vicepresidenza del Patto storico, la leader afro Francia Márquez, con il gorilla gigante 'King Kong'. In questa occasione, il giornalista Mábel Lara si è unito alla causa.

Inoltre, ha detto: «Hai tutto il diritto di sentire ciò che vuoi e di sentirlo, ma ricorda che qui c'è anche una legge di discriminazione», ha concluso Mábel.

Il politico di Cali ha pubblicato un post tramite il suo account Twitter per annunciare la causa intentata contro Maureen Belky Ramírez Cardona, il nome della regina della tecnocarrilera.

Ho presentato questa 👇 denuncia penale contro #Marbelle per aver violato la legge anti-razzismo e il codice penale insultando e insultando il nostro candidato alla vicepresidenza @FranciaMarquezM. Signora Marbelle, pensava di poter sputare impunemente il suo razzismo? #FranciaNoEstáSola

La denuncia di Roy Barreras, che è stata presentata nell'ufficio del procuratore generale Francisco Barbosa, legge l'analisi del senatore del tweet di Marbelle, che è stato cancellato ore dopo che è stato pubblicato dall'ondata di imprecazioni che il cantante ha ricevuto di conseguenza.

È così che la signora Ramírez ha usato questo personaggio per riferirsi in modo denigratorio, maleducato e offensivo al candidato alla vicepresidenza Francia Márquez Mina.

Inoltre, ha indicato altri tweet in cui Marbelle associava il candidato alla vicepresidenza con l'estinta FARC-EP, un'organizzazione di guerriglia che è già stata sciolta e alla quale Márquez non è mai stato legato, né è legato al GAor dei dissidenti.

Roy Barreras racconta che, con i suoi tweet, la cantante ha commesso i crimini di insulto, calunnia e molestie. Per il primo reato, se provato, la cantante dovrebbe pagare una pena compresa tra i 16 e i 54 mesi di carcere; per calunnia ci sono pene da 16 a 72 mesi, e per molestie che può ricevere da uno a tre anni.

La cantante ha citato il tweet di Roy Barreras e ha assicurato che risponderà alle richieste delle autorità riguardo a questa causa.

Tuttavia, sembra che la sempre controversa cantante dei rancheras abbia imparato a giocare a Twitter: a parte la risposta a Barreras, ha rilasciato diversi accenni senza carta intestata.

