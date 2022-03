Yoshimar Yotún ha sbagliato all'inizio e l '"albirroja» ha quasi pareggiato in Perù-Paraguay

Il Perù vince con la minima differenza contro il Paraguay con il gol di Gianluca Lapadula per le qualificazioni del Qatar 2022. Il 'bicolore' ha il possesso palla al Nacional, ma un errore di Yoshimar Yotún è quasi finito nell'uguaglianza della nazionale di Guillermo Barros Schelotto.

È successo a 9 minuti dall'inizio della partita. La «squadra di tutti» stava giocando in mezzo al campo e Yoshimar Yotún ha ricevuto la palla, tuttavia non si è reso conto che c'era un giocatore paraguaiano dietro di lui, voleva giocare per Carlos Zambrano e il suo passaggio è stato intercettato.

Sebastián Ferreira ha recuperato la palla e ha iniziato a guidare in direzione della porta peruviana. Il 'Kaiser' gli ha dato spazi e l'attaccante ha colto l'occasione per fare un tiro tremendo che ha finito per colpire il palo più alto di Pedro Gallese.