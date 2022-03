Video: Jenn Muriel ha alzato la temperatura sui social network, leggera nei vestiti e senza tatuaggi

Jenn Muriel era già riconosciuta per essere un talentuoso generatore di contenuti, ma, inoltre, la sua fama sui social media è aumentata quando lo scandalo in cui Yeferson Cossio e Aida Victoria Merlano hanno recitato durante un incontro a Bucaramanga, in cui erano molto affettuosi, è stato rivelato. Nel mezzo di questo triangolo amoroso, era coinvolta Muriel, che aveva una relazione con la paisa ma che non era stata confermata fino a quel momento che era giunta al termine.

Recentemente, l'influencer ha condiviso attraverso i suoi «InstaStories» un giro di «domande e risposte» che i suoi follower le hanno posto e ha fornito una risposta con fotografie sensuali di come appariva prima di farsi tatuare il corpo.

La dinamica che ha definito «foto di...» uno dei suoi follower le ha chiesto di condividere una fotografia di quando non aveva tatuaggi, lì l'influencer ha condiviso l'immagine con il suo torso nudo e coprendosi il seno con le braccia, e con i pantaloni sbottonati ha dato un'occhiata alle sue mutandine color vino. Oltre ad attirare l'attenzione con la sua incredibile figura, Muriel ha accompagnato l'outfit con un trucco scuro e i capelli ondulati, coprendole metà del viso, il perfetto tocco di sensualità che i suoi follower chiedevano.

Ma questa non è stata l'unica immagine che ha rubato più di un soffio, un'altra richiesta che uno dei suoi follower ha chiesto è stata «una foto per la mia carta da parati», la risposta è stata un'immagine sensuale in cui Jenn Muriel appare indossando un corsetto nero con pizzo che scende fino al centro della sua vita. A complemento dell'outfit, l'influencer ha tenuto tra le mani un mazzo di rose rosse e lì, i suoi tatuaggi possono già essere visti sul suo braccio, rivelando un aspetto da «donna fatale» e soffiando l'immaginazione dei suoi fan.

Ecco i contenuti sensuali di Jenn Muriel :

Jenn Muriel dejó ver la sensualidad de sus curvas con y sin tatuajes, haciendo volar la imaginación de sus seguidores. Tomada de Instagram @famososhastalaz

Le reazioni sono presto apparse sui social network, poiché il portale di gossip 'Celebrities from A to Z' ha replicato le immagini condivise dall'influencer e tra i commenti che attirano maggiormente l'attenzione ci sono quelli in cui dicono a Muriel che «vedi una mamacita» e altri che le dicono che «sembra molto carino e senza tatuaggi.»

Oltre a questo e ai buoni commenti ricevuti dalle immagini, Jenn Muriel ha condiviso un'altra clip in cui ha mostrato la preoccupazione che prova quando ha visto che i suoi capelli sono invasi dai capelli grigi e ha notato il momento in cui ha iniziato a registrare un video per i suoi social network, e ha anche colto l'occasione per scherzare che questa sarebbe stata l'unica eredità che suo padre gli ha lasciato.

«... Sono sotto shock, Dio, sono inondato di capelli grigi, guarda qui, mio Dio... a che punto, secondo mia madre quella era l'unica eredità che mio padre mi ha lasciato (ride)... oh no, che orrore «, ha detto il generatore di contenuti nella clip.

Il generatore di contenuti è rimasto sorpreso durante la registrazione di un video per vedere i suoi capelli ricoperti di capelli grigi

Le immagini sono state replicate dalla pagina di gossip 'Faranduleando ando' dove supera già le 2.400 visualizzazioni e più di 50 like da parte dei follower. I commenti sono stati tra scherno e comprensione perché non tutte le persone sono felici di avere i capelli grigi tra i capelli.

«Man Jenn, ma non è poi così male, più grigio guadagni», «Questa è ereditarietà, ma il problema è molto più aggravato quando iniziano a usare tinture e cheratine in giovane età», «Sembra ancora fantastico con i capelli grigi, gli danno un tocco di maturità», tra gli altri.

