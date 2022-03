«Un pestaggio di Gertz Manero»: Raymundo Riva Palacio si è scagliato contro il pubblico ministero per il caso di Alejandra Cuevas

L'inizio della settimana è iniziato con una protezione regolare e piatta concessa ad Alejandra Cuevas e Laura Morán, che sono stati incriminati per il presunto crimine del fratello del Procuratore Generale della Repubblica (FGR), motivo per cui includendo al primo piano il carcere per più di 500 giorni.

Ciò ha provocato una serie di reazioni da parte dell'opinione pubblica, da politici, analisti ed esperti, ai giornalisti o alla società civile, che si sono scagliati contro il pubblico ministero fino a chiedere le sue dimissioni dal suo incarico all'interno della FGR.

Secondo il giornalista Raymundo Riva Palacio, Gertz Manero ha insistito con un'ultima opportunità per intervenire nel caso prima della risoluzione, e cioè cercare un appuntamento con il presidente Andrés Manuel López Obrador per chiedere alla corte il suo sostegno e la sua pressione, ma non è stato ascoltato.

Lo scrittore ha considerato nella sua rubrica più recente per Ejecentral che i due pubblici ministeri, la capitale e il federale, «hanno sparato alla legge in testa», dopo che la Corte Suprema ha mostrato come «hanno violato la Costituzione, manipolato la legge, inventato accuse, ignorato le prove degli accusati di omicidio su commissione, commesso misoginia e violato i diritti umani».

Riva Palacio ha sottolineato che Andrés Manuel López Obrador «ha letto molto bene ciò che stava accadendo», dopo che sono state rese pubbliche varie segnalazioni di abusi di potere e manipolazione dei pubblici ministeri e della Corte Superiore di Giustizia CDMX.

Sebbene Alejandro Gertz Manero fosse indignato per la svolta del caso Alejandra Cuevas, ma come ha indicato lo scrittore, ha dovuto dimettersi e ha visto passare davanti a lui un progetto di risoluzione che è culminato nella libertà delle donne in questione.

«La violazione delle leggi è stata monumentale, come si può vedere in alcune delle affermazioni fatte alla Corte durante le sue dichiarazioni», ha scritto Raymundo Riva Palacio.

Cioè, ha osservato, ciò che è stato visto nella Corte Suprema è stato «un pestaggio di Gertz Manero, Godoy e della Corte Superiore di Giustizia di Città del Messico»; tuttavia, si è anche reso conto che non esiste una punizione esemplare per le persone che hanno abusato della sua posizione, nonostante il fatto che la corte abbia il potere di imporla.

«Ha perdonato loro i loro eccessi», ha concluso il giornalista nel testo Corte Suprema, 11 - Gertz Manero, 0 in Ejecentral.

Alejandra Cuevas e Laura Morán, che sono stati individuati, perseguitati e imprigionati per il presunto omicidio del fratello del procuratore Alejandro Gertz Manero, hanno vinto semplice e semplice amparo dalla plenaria del Supremo Corte di giustizia della nazione (SCJN), essendo completamente gratuito.

Dopo un'analisi approfondita delle questioni è stata decretata il 14 marzo, i ministri hanno convenuto che sia il mandato di arresto che l'ordine di reclusione formale contro entrambe le donne erano incostituzionali.

Hanno aggiunto dalla Corte Suprema, inoltre, che fino ad ora l'autorità non aveva accreditato i requisiti stabiliti dalla Costituzione a tal fine. Il voto finale sul progetto è stato 11 a favore, all'unanimità.

Nel caso specifico di Laura del Morán, le autorità hanno assicurato che «la denunciante ha cercato, secondo le sue possibilità, attenzione e cura per il suo partner, poiché ha affidato la sua salute a personale tecnicamente preparato».

Pertanto, non può e non è stato dimostrato che un crimine sia stato commesso con la modalità di «commissione per omissione», hanno detto in una dichiarazione indirizzata alla stampa e all'opinione pubblica, che può essere consultata pubblicamente.

D'altra parte, è stato stabilito che Alejandra Cuevas, che è stata imprigionata per più di 500 giorni, sarebbe stata immediatamente libera, poiché ritenevano errato attribuirle la morte di Federico Gertz Manero sotto la figura di «garante accessorio».

Questo perché, in primo luogo, è una figura inesistente davanti alla Legge; in secondo luogo, non ci sono prove che la denunciante abbia accettato di prendersi cura della paziente, quindi non ha preso decisioni sulla sua cura, e peggio ancora, non hanno nemmeno vissuto insieme.

