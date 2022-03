Tula Rodríguez dedica un video commovente a sua madre un anno dopo la sua morte: «Ti amo eternamente, mamma»

L'ospite di En Boca de Todos, Tula Rodríguez, ha affrontato uno dei momenti più difficili che una persona possa avere, la morte di una madre. La presentatrice ha perso il genitore un mese come questo nel 2021. Ecco perché non ha esitato a dedicarle un video emozionante in cui esprime quanto la ama e cosa ha lottato per superare il dolore. Come ricordi, ogni volta che fai riferimento all'argomento non puoi fare a meno di versare qualche lacrima e chiedere ai tuoi fan di apprezzare molto tua madre.

In questa occasione, e per celebrare un altro anno dalla morte di Doña Clara, Tula ha pubblicato un video emozionante sul suo account Instagram. Inoltre, ha scritto alcune parole sensibili evidenziando che brava madre, moglie e figlia fosse.

«Nel ricordare tutto ciò che è vissuto, è impossibile non ringraziare Dio per la tua vita, una donna che è una combattente, presuntuosa, amorevole, ma con una forza incrollabile... Grazie per tutta l'eredità che ci hai lasciato mamma. Oggi alzo una preghiera e un bacio al cielo perché un anno fa sei partito per la tua nuova vita eterna proprio il giorno del tuo compleanno». , ha scritto Tula Rodríguez a proposito di Doña Clara, la cui morte è avvenuta il 28 marzo 2021.

«Oggi c'è una vacanza in paradiso e ringrazio Dio perché ci ha dato la moglie, la madre e la nonna migliori. Ti amo eternamente, mamma», concluse la cheerleader.

Tula Rodríguez dedica un video commovente alla madre un anno dopo la sua morte. (Video: Instagram)

Nell'audiovisivo puoi vedere la madre di Tula che condivide con suo marito, sua nipote Valentina e lei. Questa pubblicazione ha presto conquistato la reazione di chi segue l'attrice, nei commenti si possono vedere segni di affetto da Erick Osores, Gino Pesaressi, Ernesto Pimentel, l'attore Emilram Cossio e altri.

Tula Rodríguez le dedica video a su madre tras cumplirse un año de su partida. (Foto: Instagram)

FIGLIA DI TULA RODRÍGUEZ DEDICA IL MESSAGGIO ALLA NONNA

Da parte sua, la piccola Valentina ha anche dedicato qualche parola a sua nonna Clarita un anno dopo la sua morte.

«Buon compleanno, nonna. Oggi festeggiamo anche un anno senza di te, spero che ovunque tu lo trascorra LINDO, da qui tutta la famiglia ti augura buon compleanno», ha scritto la figlia di Tula e il compianto Javier Carona.

La hija de Tula Rodríguez le dedica mensaje a su abuelita Clara. (Foto: Instagram)

Come ricorderete, Doña Clara è morta l'anno scorso dopo aver subito complicazioni dovute al COVID-19. Dopo diversi giorni di grave malattia, la donna morì, lasciando un grande vuoto nel cuore di Tula, sua nipote Valeria e suo marito Don Tulo.

Da allora, la conduttrice non ha smesso di esprimere i suoi sentimenti attraverso i social network o i media che glielo chiedono, evidenziando spesso quanto le manchi. Per la festa della mamma, Tula le ha dedicato un messaggio straziante.

«Mi rendo conto di essere stata una figlia fino a poco più di un mese fa (marzo), e ora sono solo una mamma», ha detto Rodríguez al quotidiano Correo. Tuttavia, ha chiarito che sua madre avrebbe voluto che andasse avanti e non fosse sopraffatto dal dolore.

«La mia Clarita amava quello che stavo facendo, forse potevo rimanere a piangere totalmente crollata dalla sua assenza e questo è umanamente normale, ma la madre che avevo non l'avrebbe mai permesso», ha detto.

