TikTok e Maluma hanno una nuova alleanza

La piattaforma cinese di cortometraggi TikTok ha annunciato una donazione di un milione di dollari alla ONG El Arte de los Suenos, fondata nel 2017 dall'artista colombiano Maluma e sua sorella Manuela, per contribuire all'educazione artistica di bambini e giovani svantaggiati con le opportunità della vita.

L'importo della donazione è di 50.000 dollari, che verranno utilizzati per promuovere ulteriormente la missione della ONG, che è quella di sostenere la cultura urbana e altre forme di espressione, come comporre ed eseguire musica, cantare, produrre, ballare e dipingere.

«Lavoriamo nella nostra fondazione da diversi anni e abbiamo dato a ogni bambino l'attenzione e il sostegno di cui ha bisogno. Abbiamo aiutato molti a smettere di drogarsi, lasciare le strade e spingerli a combattere per i loro sogni, questa è la nostra più grande ricompensa», ha detto Maluma del lavoro della Fondazione ad Antioquia durante un evento interno di TikTok come parte della celebrazione del Latinx Heritage Month nel 2021.

Juan Camilo Bolívar, responsabile dei contratti di TikTok, spiega che l'idea è nata dal «rinascimento attraverso l'arte, la cultura e la creatività» che si vive a Medellín.

L'ONG di Maluma ha avuto molta partecipazione durante la pandemia di COVID-19

Nel bel mezzo della pandemia, The Art of Dreams ha fornito un programma di formazione di 12 mesi per giovani a rischio che ha condotto seminari di gruppo dal vivo e virtuali su argomenti che vanno dalla cura di sé alla gestione emotiva, motivazione, decisione -making e empowerment.

«Siamo entusiasti di aiutare questa fondazione, che condivide uno dei nostri valori fondamentali, la costruzione di un futuro migliore attraverso la libera espressione delle idee. In Colombia, c'è una rivoluzione culturale alimentata dalla speranza e dalla perseveranza che TikTok riconosce e sostiene «, ha detto Bolívar.

Dal 2017, The Art of Dreams ha lavorato con migliaia di giovani in Colombia, con i quali ha accompagnato più di 3.000 sessioni individuali di psicologia, più di 500 sessioni di gruppo e più di 7.000 ore di formazione.

FILE PHOTO: A TikTok logo is displayed on a smartphone in this illustration taken January 6, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo REUTERS

Cosa fare se un account TikTok è stato sanzionato e non ha più le stesse visualizzazioni

Ci sono molti utenti che hanno pubblicato video su TikTok, ma non hanno più gli stessi Mi piace di prima. Se ciò accade, potrebbero essere stati vittime di «shadowban». È un modo per il social network di controllare i contenuti che vengono caricati più rapidamente. Se ciò è accaduto, Infobae avvia il processo per eliminare questo tipo di sanzione su TikTok.

Di solito, questo accade quando si tenta di caricare un video che viola le regole di utilizzo dell'applicazione. Pertanto, il modo migliore per risolvere questo problema è semplicemente eliminare i video che pensano possano averti portato lì.

Shadowban en TikTok. (foto: WillCodeX)

Tuttavia, c'è un trucco per poter rimuovere lo shadowban da un account TikTok. Prima di usarlo, devi scaricare l'ultima versione di questa piattaforma video, quindi devi andare sul Play Store o sull'App Store per aggiornarla.

1. Dopo il passaggio precedente, accedi al profilo TikTok e fai clic sull'icona delle tre linee orizzontali.

2. Verranno visualizzate due opzioni, seleziona «Impostazioni e privacy».

3. Trova la sezione «Privacy» e quindi attiva «Account privato».

4. Lasciare un account privato per almeno due settimane. Una volta terminato quel periodo, devi disabilitare quell'opzione e verificare di non avere più uno shadowban.

Come viene eseguito il passaggio precedente? Tra una settimana, devi caricare un video con uno sfondo nero e un testo bianco con il seguente messaggio: Sto provando questo metodo per vedere se TikTok rimuove lo shadowban dal mio account. Se esco nel tuo Per te, lasciami un messaggio per favore.

È probabile che il primo e il secondo video non otterranno molte visualizzazioni; tuttavia, il terzo, commenti, Mi piace e visualizzazioni saranno già apprezzati, il che confermerà che l'account TikTok non è più soggetto a questa sanzione.

