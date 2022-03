SEP: quando è l'ultimo giorno per scaricare la pagella e il certificato di studi

Due dei documenti più importanti per gli studenti dell'istruzione di base, così come per i loro genitori se hanno bisogno di svolgere una procedura, sono il certificato di studi e la pagella, con la quale è possibile verificare che il minore sia iscritto in un istituto scolastico.

Tuttavia, a causa della pandemia, la consegna di questi documenti è stata complicata dal lavoro a distanza, ma il Ministero della Pubblica Istruzione (SEP) ha messo a disposizione dei genitori una piattaforma per scaricarli rapidamente, facilmente e gratuitamente, comodamente da casa.

Il sistema di gestione dell'istruzione e dell'istruzione (SIGED) ha permesso alla sezione specifica di poter scaricare le schede dell'istruzione di base a partire da lunedì 28 marzo e saranno valide fino a giovedì prossimo, 31, data in cui si registra il primo periodo per la consegna dei voti.

Per completare questa procedura prima della chiusura del sito Web, è necessario seguire i seguenti punti:

1. Ottieni la chiave di registrazione della popolazione unica (CURP) dello studente.

2. Vai alla pagina SIGED per trovare il ballottaggio con il CURP.

3. Trova l'opzione per visualizzare schede e certificati e fai clic su.

4. A questo punto ci sono due modi per ottenere il ballottaggio: il primo è con i dati del CURP e della Work Center Key (CCT) della scuola in cui lo studente è iscritto. Mentre il secondo riguarda l'inserimento delle informazioni personali dello studente: nomi, cognomi, sesso, data e luogo di nascita.

5. Dopo aver compilato tutti i campi, seleziona il documento e la data di valutazione per scaricarlo.

El trámite es a distancia porque las escuelas continúan sin operar con normalidad (FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO) María Martínez

Attraverso la stessa pagina è possibile visualizzare e scaricare il certificato di studi, è sufficiente fare clic sui certificati, invece dell'opzione di voto, e selezionare le date corrispondenti. C'è anche un modo per eseguire questa procedura con un codice QR.

- Individua il modulo QR nel documento scaricato.

- Leggi il codice con la fotocamera dello smartphone o con un'app.

- Attendi che l'app visualizzi il codice e l'ultimo passaggio è salvarlo sul tuo dispositivo mobile.

- In caso di errori nei documenti, deve essere espresso nell'istituto scolastico dello studente.

Il SEP ha ricordato che entrambi i file devono essere conservati per il registro accademico del minore. Ha anche sottolineato che i download dei documenti scolastici sono gratuiti e possono essere effettuati da qualsiasi dispositivo elettronico.

Los documentos pueden ser descargados desde cualquier dispositivo móvil (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO) Andrea Murcia

I minori e i loro genitori sono già alle porte delle loro case per uscire a riposare questa Settimana Santa, un periodo che il SEP concede per il riposo degli alunni. Pertanto, per il 2022, il periodo sarà considerato da lunedì 11 aprile a venerdì 22 dello stesso mese. In questo modo, insegnanti e studenti devono tornare alle loro classi fino a lunedì 25 aprile.

Questa non sarà l'unica pausa che gli studenti avranno durante il mese di aprile, perché prima che finisca ci saranno più giorni senza scuola, come scuola le attività saranno sospese durante l'ultimo fine settimana di aprile.

Secondo il calendario, il ponte inizierà da venerdì 29 aprile, a causa della riunione del Consiglio tecnico scolastico che insegnanti e dirigenti acquisiscono. Si unisce quindi a sabato 30 marzo e domenica 1 maggio.

CONTINUA A LEGGERE