Secondo MinSalud, i problemi all'Hospital de Chocó saranno risolti in un mese

Prima della fine di aprile, il governo nazionale risolverà i problemi affrontati dall'ospedale San Francisco de Asís di Quibdó (Chocó). L'impegno è stato preso il 28 marzo dal viceministro della Salute, Germán Escobar, che ha confermato che il centro sanitario riceverà un investimento di oltre 10 miliardi di pesos.

Oltre a queste risorse, insieme al governo di Chocó, il governo nazionale intende fare uno sforzo fiscale per ottenere risorse. Se questa azione viene raggiunta, potrebbero essere pagati crediti per circa 4,8 miliardi di pesos.

È stato sottolineato che ciò sarebbe possibile perché è in corso di costruzione un piano strutturale che prevede l'installazione di una strategia di assistenza tecnica. Inoltre, si prevede di sostenere la cooperazione internazionale e il settore privato.

Mentre questo sforzo sarà raggiunto, i fondi impegnati dal governo dovrebbero arrivare presto. Il viceministro assicura che il ritardo è nel tempo impiegato dai processi amministrativi.

Va notato che una volta rilasciate le risorse, si prevede che la prima cosa da fare con i soldi sia pagare gli oltre sei mesi di lavoro ritardati al personale che lavora presso l'ospedale di San Francisco de Asís.

I dipendenti dell'ospedale San Francisco de Asís devono sette mesi di lavoro: agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 e gennaio e febbraio 2022. Ci sono 600 persone, sia del personale medico che amministrativo che sono colpite. Inoltre, ci sono effetti sul pagamento ai fornitori. La responsabilità del personale dell'ospedale è attualmente di $27.000.

Va ricordato che il centro sanitario aveva problemi da più di un anno, ma la situazione è peggiorata dopo la liquidazione di diversi EPS nel paese. La decisione più recente, che ha a che fare con la chiusura di Coomeva, ha causato perdite a questo ospedale di circa 2 miliardi di pesos.

La situazione del centro sanitario è critica, ma le autorità sostengono che continuerà a funzionare. L'obiettivo è quello di salvare l'ospedale e una volta superata la situazione, verrà consegnato al reparto.

«L'ospedale non è chiuso, dobbiamo continuare a rafforzarlo ed è un'istruzione del Presidente della Repubblica affinché questo venga risolto il prima possibile, ecco perché l'idea è di consegnarlo, ma abbiamo come compito urgente poiché la procedura amministrativa è quella di cancellare i debiti attraverso il Sovrintendenza nazionale alla salute. L'ospedale sarà consegnato al governo, ma senza debiti e aggiornato «, ha dichiarato Ángel Custodio Cabrera, ministro del Lavoro alla fine di febbraio.

Va ricordato che oltre a questa crisi economica, ci sono problemi di sicurezza. Almeno 30 persone, tra cui medici, infermieri, assistenti e amministratori dell'ospedale San Francisco de Assisi, hanno ricevuto messaggi intimidatori chiedendo loro denaro in cambio di non minacciare la loro vita. Persino Camilo Ramírez, che ha ricoperto il ruolo di revisore del centro sanitario per un anno e otto mesi, si è dimesso dal suo incarico per paura di essere violato.

