Raquel Pankowsky: è così che le celebrità hanno reagito alla morte dell'attrice

Il mondo dello spettacolo è in lutto dopo la morte sensibile di Raquel Pankowsky all'età di 69 anni. Finora, le cause della sua morte e i dettagli dei servizi funebri che verranno svolti sono sconosciuti. Tuttavia, dopo la notizia deplorevole, alcune figure dei media si sono rivolte ai loro social network per esprimere le loro condoglianze per la sua partenza.

Il 28 marzo, la National Association of Performers (ANDI) ha confermato una triste notizia sul suo account Twitter: «@ANDIMexico annuncia la morte del partner interprete Raquel Pankowsky. È ricordata per la sua partecipazione a produzioni come Carousel, un gancio al cuore e papà per ogni madre. Inviamo le nostre più sentite condoglianze alla loro famiglia e ai loro amici», hanno scritto.

Victoria Ruffo, una delle attrici più famose del Messico al punto da essere considerata la regina delle soap opera, ha condiviso un sentito messaggio in onore dello storico sul suo account Twitter: «QEPD mia cara Raquel Pankowsky. Buon modo! ».

Tras el inicio de la pandemia, la actriz realizó algunos videos de concientización sobre las medidas de precaución contra el COVID-19. Foto: Twitter/@ANDIMexico

Eduardo España, un interprete che ha fatto scalpore per i suoi ruoli comici in televisione come Germán in Vecinos, ha anche dedicato alcune parole in memoria della sua memoria attraverso la stessa piattaforma. L'attore ha confessato che la notizia lo ha scioccato e ha esteso le sue condoglianze ai suoi cari.

«Sono rimasta molto scioccata e rattristata dalla partenza della nostra amata Raquel Pankowsky Q.E.P.D. Le mie condoglianze ai suoi cari», ha scritto.

Edgar Vivar, noto anche come Mr. Barriga per il suo personaggio iconico in El Chavo del 8, ha pianto la scomparsa della famosa attrice. Con sentimenti profondi, ha ringraziato gli anni che hanno condiviso insieme dentro e fuori dal palco, oltre a riconoscere il segno che ha lasciato sulla performance.

esta fue la última fotografía que subió la actriz en su cuenta de Instagram. (Captura: @raquelpanmx/Instagram)

«Mi fa molto male dire addio al mio amico Raquel Pankowsky. Grazie per più di 30 anni di amicizia, affetto e sorrisi. Standing ovation», ha twittato insieme a una fotografia dell'interprete di Città del Messico.

Arturo Carona ha fatto lo stesso chiedendo l'eterno riposo dell'attrice da Quanto povera così ricca e ha ringraziato per aver avuto l'opportunità di lavorare con lei in un'opera teatrale: «Vola in alto mia cara Raquel Pankowsky, grazie per l'onore di condividere il palco con te, a Maduras , single e disperato . Riposa in pace, mia «piccola meraviglia» ti ricorderemo con grande affetto. QEPD».

Patricia Reyes Espindola ha condiviso di essere stata molto colpita dalla perdita: «Piango, la amo tanto». Pati Chapoy ha pubblicato un messaggio sul suo account Twitter: «Che tristezza, oggi è il momento di licenziare Raquel Pankowski QEPD», mentre l'ex presidente del Messico, Vicente Fox Quesada, ne ha parlato inaspettatamente. Va ricordato che l'istrionista ha osato parodiare Martha Sahagún, la moglie del politico, durante la sua carriera.

Vicente Foz fue Presidente de México del año 2000 al 2006. Foto: Cuartoscuro Gabriela Pérez | Gabriela Pérez

«Per Rachel la mia ammirazione e il mio rispetto. Riposa in pace! Un grande abbraccio per i parenti», ha twittato. Il famoso personaggio di Pankowsky si chiamava Martita Secondo ed è considerato uno dei più riusciti che ha interpretato durante la sua carriera.

Finora le cause della morte di Raquel Pankowsky sono sconosciute, ma potrebbe essere correlata alla malattia patita anni fa. In un'intervista con Gustavo Adolfo Infante, l'attrice ha confessato di avere una broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e ha spiegato che una delle sue più grandi paure era contrarre il coronavirus perché potevano svilupparsi complicazioni.

«È così difficile per me respirare [...] Ho fumato da quando ero bambina, beh, ho acceso le sigarette ai miei genitori e poi ho smesso di fumare come, è passato un po' di tempo da quando ho smesso di fumare, ho più di 10 anni «, ha dichiarato per una videochiamata con il giornalista dello spettacolo.

