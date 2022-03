Questa è la somma milionaria che Sergio Higuita ha ricevuto dopo essere stato incoronato campione della Vuelta a Catalunya

Domenica scorsa, 27 marzo, il colombiano Sergio Higuita, del team Bora, ha vinto la Vuelta a Catalunya dopo la settima e ultima tappa con partenza e arrivo a Barcellona, in cui ha vinto lo sprint l'italiano Andrea Bagioli (Quick-Step).

Il campione colombiano ha ottenuto la vittoria davanti all'ecuadoriano Richard Carapaz (Ineos), che ha chiuso nel secondo cassetto del podio, e al portoghese Joao Almeida (UAE), terzo. Inoltre, il pilota nazionale è succeduto al britannico Adam Yates nei premi, segnando la sua prima vittoria in un giro di tappa Worldtour.

Higuita, che aveva indossato la maglia di leader il giorno prima dopo una lunga fuga di 120 km con Carapaz, ha resistito in quest'ultima tappa, in cui ha concluso nono davanti all'ecuadoriano per finire con la vittoria finale. «Ero stanco dopo la tappa di ieri, sapevo che sarebbe stata dura», ha detto Higuita, aggiungendo che «mi aspettavo attacchi».

Il giovane colombiano, 24 anni, è il terzo corridore del paese sudamericano a comparire nella lista dei Volta dopo Nairo Quintana, vincitore nel 2016, e Miguel Ángel «Superman» López nel 2019. Il colombiano ha guardato soprattutto Carapaz, che ha cercato di attaccare la penultima salita sulla collina di Montjuic, che i corridori hanno dovuto salire sei volte, senza riuscire ad aprire una breccia.

Dopo aver vinto la sua prima vittoria nel 2022 e il suo primo titolo in una gara del World Tour, il colombiano ha vinto una grossa somma di denaro per essere stato incoronato campione del Catalan Tour. Il pilota 24enne è stato realizzato durante la competizione con circa 20mila euro, una somma che è passata ai pesos colombiani si attesta a 83 milioni di euro.

Il riassunto di questo gran premio è stato diviso in essere campione della montagna e della gioventù, titoli che gli hanno dato 1.000 euro ciascuno. Inoltre, l'Antioquian ha vinto 400 euro per il quinto posto nella prima fase; 500 euro per il quarto posto nella terza fase e 1.000 euro per il suo terzo posto nella quarta fase.

Classificazione generale:

1. Sergio Higuita (COL/BOR) 29h 53:33.

2. Richard Carapaz (ECU/INE) a 16 secondi.

3. João Almeida (POR/EAU) 52 secondi.

4. Nairo Quintana (COL/ARK) 53 secondi.

5. Juan Ayuso (ESP/EAU) 1:08 minuti.

6. Ben O'Connor (OFF/AG2) 1:10 minuti.

7. Tobias Johannessen (NOR/UXT) 1:13 minuti.

8. Guillaume Martin (FRA/COF) 1:16 minuti.

9. Torstein Tree (NOR/UXT) 1:27 minuti.

10. Sam Oomen (NED/JUM) 1:55 minuti.