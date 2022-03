Politici e giornalisti sfruttati contro Gertz Manero per il caso di Alejandra Cuevas: «Deve essere licenziato»

Fotografía de archivo del 06 de mayo del 2020 que muestra al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. EFE/Mario Guzmán/Archivo

Alejandra Cuevas e Laura Morán, che sono state individuate, perseguitate e imprigionate per il presunto omicidio del fratello del procuratore Alejandro Gertz Manero, hanno ottenuto una chiara e semplice protezione dal plenaria della Corte Suprema di Giustizia della Nazione (SCJN), essendo completamente libera.

Dopo un'analisi approfondita delle questioni è stata decretata il 14 marzo, i ministri hanno convenuto che sia il mandato di arresto che l'ordine di reclusione formale contro entrambe le donne erano incostituzionali.

Hanno aggiunto dalla Corte Suprema, inoltre, che fino ad ora l'autorità non aveva accreditato i requisiti stabiliti dalla Costituzione a tal fine. Il voto finale sul progetto è stato 11 a favore, all'unanimità.

A questo proposito, membri dell'opposizione, critici e analisti politici, nonché giornalisti, hanno attaccato il procuratore Gertz Manero, che ha chiesto le sue dimissioni immediate dopo la risoluzione.

La politologa e scrittrice Denise Dresser, da parte sua, ha affermato che il voto ha rilevato che l'intero caso è stato presumibilmente armato dal pubblico ministero stesso, «nel suo ufficio di vendetta personale». Pertanto, ha ritenuto che Gertz Manero dovesse essere «licenziato, indagato e processato, non protetto».

Da parte sua, l'attivista Martha Tagle ha aggiunto che «sia Gertz, le autorità dell'ufficio del procuratore generale del CDMX e della FGR che la magistratura che ha partecipato al caso, «devono essere indagate e punite secondo le leggi per abuso di potere e traffico di influenza».

La senatrice Lilly Tellez ha celebrato che «in ritardo ma finalmente la giustizia è arrivata dal SCJN per #AlejandraCuevas e #LauraMorán», aggiungendo che resterà in attesa che «arrivi giustizia per il Messico e Alejandro Gertz viene immediatamente rimosso», concludendo che «le istituzioni sono per servire il pubblico, non per scopi personali, né per vendetta».

Nel frattempo, l'analista Verónica Ortiz ha incaricato il procuratore messicano di prepararsi alla sua partenza dalla FGR e di preparare la sua difesa nel caso in cui dovesse affrontare la giustizia. «Un pubblico ministero che insegue nemici personali e inventa crimini è insostenibile», ha scritto sui suoi social network ufficiali.

La discussione è stata anche inserita dall'ex presidente del Partito della Rivoluzione Democratica (PRD), Jesús Ortega, che ha affermato che «in Messico il Procuratore Generale della Repubblica usa il suo ufficio per compiere le vendette politiche del presidente; per svolgere le sue; per evitare la trasparenza del suo vasto patrimonio; e di impadronirsi di altri che non gli appartengono», e infine ha ritenuto che i membri del senato dovrebbero portarlo a processo per le sue recenti azioni.

Infine, Javier Lozano, l'ex segretario del lavoro e della previdenza sociale per il mandato di sei anni di Felipe Calderón, avvocato ed ex senatore della Repubblica, è entrato nella tendenza del momento, che ha applaudito la decisione dei giudici in prima istanza.

Tuttavia, ha assicurato che «sapevano da quando il ministro presiedente, Arturo Zaldivar, ha attirato il caso alla Corte Suprema di Giustizia della Nazione che stava facendo un favore PERSONALE all'impresentabile capo del procuratore generale della Repubblica, Gertz Manero. C'era molto di più nella pressione familiare e sociale oltre alla condanna a fare giustizia in quella Corte».

Da parte sua, l'ufficio del procuratore generale di Città del Messico ha solo aggiunto che effettuerà una «analisi approfondita» delle azioni di funzionari pubblici prima della detenzione ingiustificata delle donne.

E hanno chiarito che rispettano la risoluzione; che l'istituzione ha come obiettivo principale la ricerca della verità che solo le sentenze pronunciate sono quelle che accusano la responsabilità penale; l'autonomia della procura; e la costante autocritica a che i dipendenti pubblici che lavorano nel FGJ-CDMX presentano.

