Perù vs Paraguay: strade chiuse e strade alternate per raggiungere lo Stadio Nazionale

Questo 29 marzo, la squadra nazionale peruviana avrà una partita decisiva contro il Paraguay per assicurarsi uno spazio nel ripescaggio ai Mondiali del Qatar 2022. A causa dell'ingresso nello Stato Nazionale, è stato stabilito che le strade intorno al colosso di Avenida José Díaz si chiuderanno e si consiglia ai fan di prendere percorsi alternativi.

Come al solito, le strade che potrebbero essere temporaneamente chiuse sono quelle vicino allo stadio: accesso dal Paseo de la República, Petit Thouars Avenue, Corpancho e Madre de Dios Street, nonché da Saco Oliveros Street.

Strade e viali: Avenida Petit Thouars, José Díaz., Nicolás Corpancho, Saco Oliveros, Madre de Dios e Paseo de la República Avenue (da nord a sud) - da Av. 28 de Julio a Jr. Madre di Dio.

Pertanto, si consiglia di prendere i seguenti percorsi alternativi per lo stadio: Arequipa Avenue, República de Chile, Arenales Avenue, Salaverry Avenue, Cuba, Alejandro Tirado, 28 de Julio, Av. José Gálvez, Iquitos.

PROTOCOLLI DI SICUREZZA PER ENTRARE NELLO STADIO NAZIONALE

1. L'uso di una mascherina è obbligatorio

Secondo le misure messe in atto dal Ministero della Salute per entrare nello Stadio Nazionale, le persone che vogliono vedere la Whiquirroja di persona devono indossare una doppia maschera. L'altra alternativa è l'uso della maschera KN95, oltre all'uso di una mascherina chirurgica e di una maschera di stoffa.

Questo per rimanere protetti dal COVID-19, poiché la pandemia non è ancora finita.

2. Porta il tuo documento di identità nazionale (DNI)

È inoltre obbligatorio mostrare la carta d'identità per entrare nello stadio, oltre al biglietto stampato. Questo perché entrambi i documenti mostrano i dati della persona, che devono essere controllati.

Con l'avanzamento della vaccinazione e per combattere il coronavirus, è essenziale avere tutte e tre le dosi del vaccino. Questi devono essere registrati sul sito ufficiale del Minsa.

Nel caso di persone vaccinate all'estero, devono portare con sé il certificato o la carta di vaccinazione.

4. Prendi il tuo biglietto stampato

Come già detto, tutti i tifosi devono portare con sé il biglietto stampato. Si prega di notare che il biglietto include una polizza sugli incidenti e sulla vita, che è strettamente personale. Pertanto, i tuoi dati personali devono essere inseriti correttamente.

5. Non trasportare oggetti proibiti

Secondo la polizia nazionale peruviana, ci sono alcuni oggetti vietati ai tifosi addetti, come guinzagli, oggetti appuntiti o infiammabili.

Metropolitano en Lima. | Foto: EFE/Paolo Aguilar

ORARIO METROPOLITANO E LINEA 1 DELLA METROPOLITANA

Terminal Naranjal:

Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 6:00 alle 22:00.

Terminale Matellini:

Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 18:00.

Stazione centrale:

Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 6:00 alle 22:00.

LINEA 1 METRO

Nel caso della linea 1 della metropolitana, non ci sono cambiamenti nell'orario di trasporto.

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 21:00

Sabato dalle 9 alle 16

Selección peruana. | Foto: EFE

DI QUALI RISULTATI HA BISOGNO IL PERÙ?

La nazionale peruviana è obbligata a vincere il Paraguay e quindi ottenere il biglietto diretto per il ripescaggio. Non avrai bisogno di guardare altri risultati.

Nel caso in cui il Perù non possa segnare tre punti e pareggiare contro gli albirrojos, dovrà aspettarsi che Colombia e Cile non si sommino nelle partite che terranno contro Venezuela e Uruguay, rispettivamente.

Ma se la whiquirroja perde al Nacional, dovrà sperare che il Venezuela batterà la Colombia e che l'Uruguay possa aggiungere a Santiago, visto che un altro risultato la lascerebbe senza playoff.

