Perù vs Paraguay: ingresso gratuito ai parchi zonali di Lima se partecipi con la maglia della nazionale

Grazie a Perù-Paraguay, una partita che mantiene vive le speranze della squadra peruviana di raggiungere la Coppa del Mondo del Qatar 2022, lì sarà l'ingresso gratuito agli undici parchi zonali di Lima, oggi martedì 29 marzo. Le persone devono partecipare vestite con la camicia «bianco-rossa» per rendere valido questo diritto.

Secondo il Lima Park Service (Serpar), ci saranno vari servizi ricreativi da godere con la famiglia e amici, oltre a decine di estrazioni che premieranno i «migliori tifosi del mondo».

I partecipanti potranno giocare una partita nelle lastre sportive, riscaldare quella prima dell'incontro internazionale con pranzo nelle aree barbecue, passeggiate a cavallo o in barca nelle lagune, visitare gli animali nelle mini-fattorie e nei mini-zoo, tra gli altri, a seconda di dove vanno.

Gli orari di apertura degli 11 parchi zonali di Lima vanno dalle 6:45 alle 18:00, ha riferito Serpar.

POSIZIONE DEGLI UNDICI PARCHI ZONALI

San Pedro Zonal Club: altezza del Km 39 della North Panamerican Highway, ad Ancón

Huascarán Zonal Club: incrocio di Av. 200 miglia con Revolucion Avenue, a Villa El Salvador

Zonal Club Capac Yupanqui: viale Arzola e viale Amancaes Prolongación Amancaes, a Rimac

Sinchi Roca Zonal Club: incrocio tra University Avenue e Jamaica Avenue, a Comas

Club Zonale Huiracocha: viale Próceres de la Independencia, blocco 12, a San Juan de Lurigancho

Club zonale Flor de Amancaes: Av. 27 dicembre con Flora Tristán, a Villa María del Triunfo

Club Zonale Manco Cápac: Km 18 di Tupac Amaru Avenue, a Carabayllo

Huayna Cápac Zonal Club: attraversando viale Pedro Miotta e Mateo Pumacahua Avenue, a San Juan de Miraflores

Club zonale Santa Rosa: Av. Alejandro Bertello s/n Km 43 della Panamericana del Nord, a Santa Rosa

Area del club Cahuide: Av. de los Parques s/n Urb. Valdiviezo, ad Ate

Zonal Club Lloque Yupanqui: incrocio tra Naranjal Avenue e Universitaria Avenue, a Los Olivos

SCHERMI GIGANTI PER GUARDARE LA PARTITA PERU-PARAGUAY

Cercado de Lima

Il Comune di Lima (MML) trasmetterà Perù vs Paraguay su tre schermi giganti all'interno del Magic Water Circuit. Gli interessati dovranno acquistare i biglietti per il Magic Water Circuit attraverso il sito Web o l'applicazione Entradas Lima.

Villa Maria del Triunfo

Il Comune di Villa María del Triunfo ha riferito che l'evento si terrà nella piazza principale del quartiere dalle 15.00 presso il Monumento alle donne, situato nel 7° blocco di Salvador Allende Avenue.

San Miguel

A partire dalle 17:00, il comune di San Miguel installerà anche uno schermo gigante all'Arena 1 sulla Costa Verde.

El Agustino

Dalle 3.00 del pomeriggio, nella piazza principale del quartiere e ci saranno giochi, concorsi e premi.

Miraflores

Kennedy Park farà da cornice a uno schermo gigante lungo 8 metri per 4 metri di larghezza. Con tutte le misure di biosicurezza di fronte alla pandemia COVID-19, il Comune di Miraflores ha preparato una grande festa che inizia ore prima della partita con uno spettacolo artistico in cui verranno presentati Lucho «Cucharita» Molina e il suo ensemble musicale.

Villa El Salvador

Il «miglior fan del mondo» potrà godersi il duello internazionale al César Vallejo Mall. L'evento inizia alle 15.00

San Borja

Ci sarà uno schermo gigante nel Parque de la Familia, così potrai guardare la partita dalle 18.30. Il comune ha chiarito che il consumo di bevande alcoliche è vietato.

Puente Piedra

Il Comune di Puente Piedra terrà dalle 17:00 in Plaza Mayor un evento per tutti i suoi vicini per godersi l'incontro epocale.

CONTINUA A LEGGERE