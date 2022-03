Passo dopo passo: è così che 20 persone sono state giustiziate in Michoacán, incluso il leader del CJNG a Zinapécuaro

Meno di un mese dopo il massacro di 17 persone a San José de Gracia, Michoacán, un altro evento ha superato il numero di vittime nello stesso stato, poiché il 27 marzo 20 persone sono state giustiziate da un comando armato mentre si trovavano all'interno di un palenque nel comune di Zinapécuaro.

Un giorno dopo gli eventi, l'ufficio del procuratore generale dello Stato di Michoacán ha annunciato i risultati sostanziali delle prime indagini svolte dal personale investigativo dell'agenzia, che è riuscito a ricostruire gli eventi violenti.

Secondo la Procura della Repubblica, il palenque è stato aperto alle 15 circa di domenica 27, uno stabilimento situato nel ranch El Paraíso nel quartiere Emiliano Zapata, e in cui si sono tenuti incontri costanti dei membri del cartello Jalisco Nueva Generación (CJNG).

In quel giorno, si è tenuto un evento aperto al pubblico in cui si sono svolti circa 40 combattimenti di galli senza scommessa e supervisionati dalla National Section of Fighter Bird Breeders, che è stata «organizzata ai fini della selezione genetica».

Dopo il completamento delle sue operazioni e dopo che i visitatori del palenque avevano presumibilmente lasciato i locali, i membri del CJNG, che dominavano il comune, rimasero per continuare a tenere la loro riunione, in cui era presente il capo della cellula criminale.

Il leader regionale dell'organizzazione criminale era presente sulla scena e si presume che fosse l'obiettivo dei sicari del cartello di Los Correa, a cui le autorità del Michoacán attribuiscono l'attacco, poiché avevano effettuato un'incursione armata nell'entità per prendere il controllo dell'illegale operazioni nell'area.

Dopo che il palenque aveva chiuso le sue porte al grande pubblico, il comando armato entrò nel posto a bordo di un furgone per la distribuzione di avannotti, che era stato rubato nello Stato del Messico giorni prima, e da cui discesero diversi civili trasportando fucili ad alta potenza, oltre a trasportare vestiti e attrezzature. tattico.

Allo stesso tempo e in modo coordinato, un camion passeggeri, che era stato dirottato, è stato utilizzato per mantenere un blocco all'esterno dell'edificio e quindi impedire alle vittime di fuggire dalla scena.

«Una volta entrati nel complesso, gli uomini hanno sparato con armi da fuoco contro i partecipanti, tra cui il proprietario del complesso, Abiel A., 59 anni, e suo figlio, Salvador A., che è morto lì, così come altri 17. Cinque persone sono rimaste ferite in quell'assalto, una delle quali è morta mentre si recava in ospedale», ha riferito l'ufficio del pubblico ministero.

Dopo aver giustiziato 20 persone, gli assassini hanno abbandonato il veicolo in cui sono arrivati e sono fuggiti dalla scena a bordo di auto rubate alle vittime dell'attacco. Inoltre, le autorità statali «hanno localizzato 15 veicoli di diversi tipi e modelli, in uno dei quali, presumibilmente legati alle persone che hanno subito l'aggressione, sono stati collocati abiti e adesivi con il logo di una cellula criminale», ha riferito l'ufficio del pubblico ministero.

Gli indumenti e i veicoli sono stati spostati nelle vicinanze della FGE, dove sono stati presentati anche più di cento bossoli calibro 7.62 e .223, oltre a una granata calibro .40 mm, che sono stati sollevati come prova dell'attacco.

«Fino a questo pomeriggio, Abiel A., Salvador A., José Andrés M., José H., Erik Salvador M., Daniel E., Melissa S. e Damián M. sono stati identificati davanti alla Procura della Repubblica», ha detto l'agenzia in un comunicato.

