Norma Yarrow è guidata da una fake news durante l'emiciclo e accusa Guillermo Bermejo di sollevare una «lotta armata»

Ha pattinato! Norma Yarrow è stata molto provocatoria quando ha espresso la sua posizione davanti al Congresso Plenario durante il dibattito del seconda mozione per il posto vacante contro Pedro Castillo. La parlamentare non ha esitato a citare una «notizia» senza rendersi conto che stava commettendo un grave errore.

Durante il suo discorso, la parlamentare non ha esitato a farsi un'impressione dove la «notizia» fosse che Guillermo Bermejo avrebbe presumibilmente intrapreso una lotta armata se il presidente fosse stato lasciato libero. Tuttavia, quello che nessuno ha detto a Yarrow è che si trattava di notizie false.

Molto sicuro di questa fonte di informazioni, il deputato è stato molto energico nel segnalare e attaccare il parlamentare Guillermo Bermejo per incoraggiare queste azioni. Sfortunatamente, Norma Yarrow non ha verificato bene le informazioni e ha commesso un errore che rimarrà per la storia politica.

Si scopre che questa falsa notizia è uscita da una pagina molto simile a quella del quotidiano La República, lo stesso che ha copiato tipologie, colori e persino stile in redazione.

«Fake news dal Perù e dal mondo. Racconta la parodia», recita la descrizione in quella pagina dove la deputata si è lasciata guidare per affrontare Bermejo.

Ma cosa dicevano le false informazioni? In questa pagina che viralizza il suo contenuto attraverso Twitter, la notizia ha detto che Guillermo Bermejo ha chiesto ai suoi «entourage» di aspettare fuori dal congresso, nel caso fossero venuti a Castillo, sarebbero entrati per protestare.

«Guillermo Bermejo: «Se il Congresso delle mucche Castillo riprenderemo la lotta armata. Il deputato del Perù libero ha chiesto ai suoi guerriglieri dell'ML-19 di rimanere fuori dal congresso fino alla fine del voto in parlamento #VancanciaYa», è quanto si legge sulla falsa pagina.

Un dettaglio che il parlamentare ha trascurato, che potrebbe averla salvata da questa impasse e capito l'errore, è che Guillermo Bermejo non appartiene più ai ranghi del Perù Libre, diversi mesi fa lui e altri parlamentari hanno creato il Perù democratico.

GUILLERMO BERMEJO RISPONDE DOPO UNA NOTA DI NOTIZIE FALSE

Quando ha saputo di essere stato definito praticamente un «rivoluzionario», Guillermo Bermejo ha usato i suoi social network per parlare contro l'accusa di Norma Yarrow.

In poche righe, il deputato ha assicurato che si tratta di manipolazioni «diventano pietà».

«Niente di più divertente che vedere un golpista citare un account falso per dire che ha chiesto la lotta armata se lasciano il presidente. La nostra arma è la ragione, la verità e le persone che ci accompagnano. Quello che a voi fascisti sta già accadendo pietà», ha scritto sul suo account Twitter.

Finora la deputata non è uscita per testimoniare sulla «scivolata» che ha fatto quando guidata da false informazioni.

