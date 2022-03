Néstor Villanueva ascolta dal vivo l'audio coinvolgendolo con un altro ballerino

Néstor Villanueva è ancora nell'occhio del ciclone dopo essendo imparentato con l'ex attrice del film per adulti Sofía Cavero. Il cumbiambero si è esibito nel programma Amor y Fuego per chiarire che non ha mantenuto un'amicizia con il collega ballerino e che si sono incontrati il giorno dell'ampay tramite un amico comune.

Ha anche rifiutato di essere stato intimo con lei, come è stato implicito da quando le immagini sono venute alla luce. D'altra parte, il cantante ha sempre chiarito che la sua intenzione era quella di recuperare il suo matrimonio con Florcita Polo, in modo da non approfondire molto l'argomento.

Quando Rodrigo Gonzalez e Gigi Mitre gli hanno chiesto di inviare un messaggio alla moglie ancora scusandosi, Nestor ha detto che le avrebbe parlato su quattro muri per cercare di risolvere le loro divergenze, soprattutto ora che ha pubblicamente sottolineato che chiederà il divorzio.

Tuttavia, il tema di Florcita e Sofía Cavero non era l'unica cosa che giocavano nel programma, perché secondo il chief information officer di Amor y Fuego, Néstor Villanueva avrebbe avuto uno stretto rapporto con la ballerina Tessy.

Per verificare che ci sia o esistesse tra i due più di un'amicizia, all'inizio la produzione ti invia uno screenshot della conversazione che entrambi avrebbero avuto.

Il cumbiambero in un primo momento negò qualsiasi rapporto con la giovane donna, indicando che non sapeva di cosa stessero parlando. Per questo motivo, Rodrigo González ha deciso di cambiare argomento in quanto non aveva alcuna prova specifica.

Dopo che Néstor Villanueva ha detto addio al programma e stava per lasciare Willax Televisión, un audio ottenuto dalla produzione avrebbe suscitato scalpore sul set del programma, quindi non hanno esitato a portare di nuovo il cumbiambero.

In questo audio puoi sentire il marito immobile di Florcita Polo chiedere al suo compagno di abbassare la luminosità del televisore perché qualche figura che non vorrebbe essere catturata da qualche giornalista televisivo potrebbe brillare dalla finestra.

Dopo aver ascoltato questo materiale, il cumbiambero è riuscito solo a dire che parla a molte persone e che non c'è niente di sbagliato in questo, e che non ricordava di aver avuto quella conversazione. « Non ricordo quella conversazione... Ho la coscienza pulita, non ho fatto niente di male », ha detto.

Nestor Villanueva ha assicurato di non conoscere una ballerina di nome Tessy, ma l'audio presentato in Amor y Fuego lo ha negato dal vivo.

FLORCITA POLO CERCA IL DIVORZIO

Dopo l'ampay in cui Néstor Villanueva ha recitato, Florcita Polo ha deciso di avviare il processo di divorzio, che ha annunciato durante un'intervista al programma En Boca de Todos, dove si è detta delusa dal padre dei suoi figli.

« In effetti abbiamo una fase genitoriale, sono stato separato da Néstor per tre mesi, presto completamente divorziato, solo i nostri figli ci uniscono. Sto già iniziando la procedura di divorzio », ha risposto.

