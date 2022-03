Nel suo rapporto sulla strategia di difesa, gli Stati Uniti hanno identificato la Cina come il suo «concorrente strategico più importante»

Il governo del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha presentato lunedì un disegno di legge di bilancio di 5,79 trilioni di dollari, con un aumento delle spese per la difesa in coincidenza con la guerra in Ucraina, che vuole finanziare aumentando le tasse sulle società e sui più ricchi.

Nella sua proposta di 277 pagine, la Casa Bianca chiede al Congresso di approvare per l'anno fiscale 2023, che inizierà il prossimo ottobre, un budget di 5,79 trilioni di dollari, in aumento rispetto ai 5,85 miliardi di dollari del 2022.

In totale, il governo degli Stati Uniti vuole stanziare 813 miliardi di dollari per la difesa, con un aumento del 4% rispetto all'anno fiscale 2022, di cui 31 miliardi di dollari sarebbero in nuove spese.

Per la guerra in Ucraina e per rafforzare il fianco orientale della NATO, l'amministrazione Biden cerca di stanziare 6,9 miliardi di dollari per «contrastare» l'invasione russa del territorio ucraino.

In una dichiarazione, Biden ha chiesto una spesa continua per rispondere «all'aggressione» del presidente russo Vladimir Putin all'Ucraina, «con il sostegno degli Stati Uniti per le esigenze economiche, umanitarie e di sicurezza di Kiev».

In una successiva conferenza stampa, il presidente ha sottolineato che l'aumento della spesa per la difesa è dovuto al fatto che «il mondo è cambiato» a causa della concorrenza di paesi come Cina e Russia, che richiederà investimenti contro attacchi informatici e nuove capacità nello spazio, tra cui ipersonico missili.

«Questo sarà uno dei nostri maggiori investimenti nella sicurezza nazionale», ha affermato Biden.

Il «numero due» del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Kathleen Hicks, ha approfondito questo punto, affermando che la Cina è il principale concorrente strategico degli Stati Uniti e ha definito la Russia una «seria minaccia per l'ordine mondiale» a causa della sua «invasione non provocata» e delle sue «tattiche viziose».

Alla conferenza stampa, Hicks ha osservato che la strategia degli Stati Uniti si baserà sulla «deterrenza», con la Cina come «il suo più importante concorrente strategico».

«La Repubblica Popolare Cinese ha il potenziale militare, economico e tecnologico per sfidare il sistema internazionale e i nostri interessi al suo interno», ha detto, aggiungendo che altre «minacce persistenti» sono la Corea del Nord, l'Iran e «organizzazioni estremiste violente».

«Difendere la patria; lasciare il posto alla crescente minaccia multidominio rappresentata dalla Cina; scoraggiare gli attacchi strategici; scoraggiare l'aggressione mentre si prepara a prevalere nel conflitto quando necessario; dare priorità alla sfida della Cina nell'Indo-Pacifico; la sfida della Russia in Europa e la costruzione di una forza congiunta resiliente e di una difesa ecosistema», ha dettagliato sulle priorità degli Stati Uniti.

«Allo stesso modo, la nostra richiesta di bilancio fa investimenti che supportano il comando europeo degli Stati Uniti e approfondiscono il nostro forte impegno nella NATO. Ottimizzeremo la capacità di risposta della forza congiunta, forniremo assistenza a Kiev attraverso l'iniziativa ucraina di assistenza alla sicurezza e rafforzeremo i programmi di cooperazione», ha sottolineato.

Hicks ha anche spiegato che il budget «fornisce al Dipartimento risorse per sostenere e rafforzare la forza congiunta», oltre a «schierare forze credibili per combattere oggi» e allo stesso tempo prepararsi «alle minacce del futuro».

