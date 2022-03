Manolo Rojas rivela che Andrés Hurtado non ha finito di donare i 2000 dollari a Monique Pardo: «Ha dato un'iniziale»

Manolo Rojas ha assicurato che Andrés Hurtado non ha dato l'intero importo di 2000mila dollari a favore di Monique Pardo, che sta organizzando un evento pro-salute visto che è in cattive condizioni di salute e dove hanno partecipato vari artisti peruviani.

Ricordiamo che durante l'ultima edizione del suo programma sabato con Andrés, il conduttore ha ricordato di aver dato 2000 dollari all'attore comico. «Monique, per ogni evenienza, ho dato a Manolo Rojas 2000 dollari e non ha nemmeno rimesso qui il logo del mio spettacolo», ha detto la conduttrice.

Tuttavia, durante un'intervista con un media locale, l'attore peruviano ha sottolineato che gli è stata data solo l'iniziale di quel denaro e ha chiesto al conduttore televisivo di completare l'importo, mentre si avvicina il giorno dell'evento.

«Andrés Hurtado ha collaborato, ma manca lì, non ha dato un iniziale niente di più, quindi speriamo che il signor Andrés Hurtado completi la stessa cosa che è uscita la sua bocca. Nessuno lo ha costretto a dire quella cifra», ha esordito l'attore per il quotidiano La República.

Ha anche riconosciuto che Andrés Hurtado è un uomo caritatevole e che intende aiutare il cantante, ma che sta ancora aspettando il resto dei soldi in modo che non ci siano malintesi, perché alla fine Monique Pardo potrebbe pensare di essere stato derubato.

«Il signore ha appena dato una piccola iniziale, spero che la realizzi o dia Monique o venga perché so che è molto generoso, ma che non lo dice perché mi fa fare brutta figura. Che intenda collaborare, lo fa. È riconosciuto per aver lasciato andare tutto e spero che possa completare l'importo detto», ha aggiunto.

Infine, non ha esitato a sfidare l'uomo d'affari. «Ti sfido a dare quella cifra che hai detto tu stesso. Allora Monique chiederà dove sia il resto. No, penserà che lo sto derubando. Sei amato da Andrés, ma lui è conforme».

Va notato che l'evento si svolgerà questo giovedì 30 marzo a Barranco e vedrà la partecipazione di Fernando Armas, Melcochita, Betina Oneto, Miguelito Barraza, Ernesto Pimentel, tra gli altri comici, cantanti e artisti.

Andrés Hurtado le entregó dinero a Manolo Rojas para Monique Pardo. (Foto: Instagram)

ANDRÉS HURTADO RACCONTA DETTAGLI DEL SUO INCONTRO CON PEDRO

Andrés Hurtado ha sottolineato che Pedro Castillo lo ha ricevuto al Palazzo del Governo per discutere della salute dei bambini malati di cancro. Secondo il conduttore televisivo, il presidente non può ricevere i bambini perché non vuole che venga usato come attacco politico alla vigilia di un nuovo dibattito sul posto vacante presidenziale.

«(Castillo) Non mi ha ancora dato l'appuntamento, perché logicamente il Paese è mosso dalla questione del posto vacante; ma i bambini non possono aspettare. Questo va oltre, è un problema molto profondo, è un problema di cancro perché non ci sono farmaci per questi bambini. Quindi ho dovuto aspettare che passasse tutta questa schifezza da reverendo, tutta questa faccenda del presidente con tutta questa gente», ha detto.

Andrés Hurtado racconta i dettagli del suo incontro con Pedro Castillo al Palazzo del Governo. (Video: Panamericana TV)

