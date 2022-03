L'INAI indagherà sull'FMF per il Fan ID per entrare negli stadi

La tragedia che si è verificata allo stadio Corregidora di Querétaro ha portato all'attuazione di cambiamenti promossi dalla Federcalcio messicana (FMF) per cercare la sicurezza dei tifosi. Uno dei più importanti sarà l'uso del Fan ID.

Questo registro funziona con i dati personali forniti dai partecipanti, così come la loro fotografia e il loro biglietto, nonché l'uso del riconoscimento facciale e dei dati biometrici per, che sono stati costantemente criticati per la facilità con cui le informazioni di ogni persona possono essere estratte.

Per questo motivo, l'Istituto nazionale per la trasparenza, l'accesso alle informazioni e la protezione dei dati personali (INAI), il 22 marzo, ha avvisato l'FMF di questo aspetto e l'ha esortato a realizzare un protocollo di sicurezza in conformità con le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati personali in possesso di individui (LFPDPPP).

Tuttavia, la Federazione ha ignorato e non ha fatto rapporto all'agenzia federale, quindi ha avviato un'indagine d'ufficio sull'implementazione di Fan ID, che è stata sollevata dallo scorso gennaio.

El IANAI alertó a la FMF del peligro del Fan ID desde el pasado 22 de marzo (Foto:INAI)

Francisco Javier Acuña, commissario dell'INAI, ha detto di comprendere l'uso di questo registro pre-partita, ma ha notato che sono inclini a violare i protocolli di sicurezza. Inoltre, ha affermato di avere requisiti, come il riconoscimento facciale, che non hanno i parametri ottimali per salvaguardare la sicurezza della ventola.

«Il punto è che la Federazione non è mai venuta all'INAI per smascherare quella situazione, non è mai arrivata a dirci 'ehi, vogliamo implementarlo, cosa facciamo? Dicci, aiutaci, niente. Tanta aspettativa, tanta preoccupazione, l'importanza di questa faccenda cominciò a crescere. Poi, sfortunatamente, la Federazione ha anche affermato che avrebbero applicato il riconoscimento facciale per l'ammissione e anche per i minori. Con così tante dichiarazioni di questo tipo, l'INAI ha avviato un'indagine d'ufficio che è ora in corso». ha detto il funzionario in un'intervista a ESPN.

Acuña è stata incisiva con il riconoscimento facciale e ha avvertito che «consentono molti usi aggiuntivi a quello che cercava di ottenerli». Ha anche ricordato che questo metodo per ottenere dati biometrici è vietato «da applicare a terzi anche se hanno una certa conoscenza di ciò che accadrà ad esso».

Successivamente, ha definito questo requisito «pericoloso» e ha affermato che non può essere utilizzato per alcuna registrazione dei partecipanti agli eventi di massa.

LA Federación busca mayores medidas de seguridad con el objetivo de evitar una tragedia como la del Estadio corregidora (Foto: EFE/Sebastián Laureano Miranda) Sebastián Laureano Miranda | .EFE

«Il riconoscimento facciale è ancora un'esplorazione di una scoperta per aprire la porta di casa, per questioni che sono limitate ai titoli dei giornali. Il riconoscimento facciale è un campo che può essere commentato come pericoloso e non per nessun tipo di causa sarà possibile applicare senza motivo o senza motivo a migliaia di potenziali partecipanti «, ha detto.

Infine, ha classificato questo requisito come «ragionevole», poiché ce ne sono altri come archi di sicurezza, registrazione dei posti e uso delle telecamere, ma lo ha ricordato alla fine coloro che sono coinvolti in un alterco dovranno dichiarare in che veste hanno partecipato.

Finora, la Federcalcio messicana non si è posizionata in questo senso, ma lo stesso Javier Acuña ha affermato che insieme alle autorità della Liga Mx ha chiesto un incontro con l'INAI per discutere la questione.

«Non ci vorrà molto perché è chiaro che la Federazione messicana, la Lega, i club vogliono incontrarsi e ci hanno mandato messaggi, buona cosa, perché in questo modo possiamo aiutarli a fare bene le cose alla fine», ha detto.

