León Krauze si è scagliato contro AMLO per le critiche agli artisti: «Pensa che vincerà dividendo»

Musicisti, attori e altri artisti hanno fatto parte di un recente video virale che ha causato grandi polemiche sui detti che hanno pubblicato contro il costruzione del treno Maya nel sud-est del Messico, che, hanno assicurato, significa una tragedia ambientale.

La registrazione includeva personaggi di grande importanza nel pubblico messicano come Eugenio Derbez, attore; Rubén Albarrán, cantante dei Café Tacvba; Natalia Lafourcade, cantante; Kate del Castillo e Omar Chaparro, attori; e infine, il difensore dei diritti degli animali Arturo Islas.

Andrés Manuel López Obrador, presidente del Messico, non ci ha messo molto a commentare la questione, affermando che sono stati venduti artisti che presumibilmente hanno ricevuto denaro per essere apparsi nella breve clip di un'organizzazione sociale.

Durante una delle sue conferenze mattutine dal Palazzo Nazionale nella capitale del paese, il capo dell'Esecutivo Federale ha ritenuto che questi sono pseudo-ambientalisti, conservatori e fifis che hanno fatto una campagna contro il loro governo.

AMLO tachó a las celebridades de "pseudoambientalistas" (Foto: Cuartoscuro)

Ciò ha indotto più personalità, non solo artisti, ma anche giornalisti, editorialisti, analisti, ecc., A unirsi alla difesa dei loro amici e contro il cosiddetto Mayan Train, una delle opere di punta del presidente, insieme alla raffineria di Dos Bocas e all'aeroporto internazionale Felipe Angeles.

È stato il caso del giornalista León Krauze, che si è dimostrato uno dei più accesi critici del governo di Andrés Manuel e della Quarta Trasformazione che ha intrapreso dal suo ufficio all'interno del Palazzo Nazionale.

Attraverso la sua ultima rubrica per El Universal, ha ritenuto che la richiesta di fermare questo tipo di attacco al suo mandato alla guida del Paese sia «sintomatica di una dinamica tossica del suo governo».

Tra gli abusi commessi da AMLO, secondo il giornalista, sta ignorando la traiettoria di coloro che lo richiedono, come Rubén Albarrán e Ofelia Medina, che considerava particolarmente difensori dell'ambiente e combattenti dei popoli che ne hanno bisogno.

El periodista León Krauze se pronunció a favor de los artistas que arremetieron contra el Tren Maya (Foto: Instagram/leonkrauze)

Questo, ha detto Krauze, potrebbe squalificare la reputazione dei critici, esponendo così i politici pro-Q4, l'opinione pubblica e persino i social network e «altri strumenti di polarizzazione».

Tutto quanto sopra, ha detto, potrebbe far parte di un sistema che «ha avvelenato la discussione pubblica», dove il presidente prende ogni parola o richiesta per il suo governo come una guerra dove il dialogo, la sfumatura o la concessione sono proibiti.

Il giornalista ha sottolineato che, ad esempio, è sufficiente vedere l'elenco dei personaggi che sono stati criticati o attaccati da AMLO per le loro dichiarazioni sul Q4, da politici e presidenti stranieri, ad attivisti, femministe, uomini d'affari, genitori di bambini malati di cancro, tra molti altri.

Fonatur presenta los acabados finales del Tren Maya, uno de los megaproyectos de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) (Foto: Twitter / @TrenMayaMX)

Per questo motivo, il presentatore di Univision ha detto che è diventato chiaro che la strategia di López Obrador è la polarizzazione «come strumento politico elettorale», aggiungendo che «crede che vincerà dividendo, indipendentemente dai costi per la società che governa».

Infine, ha aggiunto che tali interlocutori sono preziosi e necessari, soprattutto quando si parla della loro importante carriera o delle loro opere, nonostante ciò che dice il presidente o vuole ignorarli.

Finora, alcuni artisti hanno rivisitato i commenti di Andrés Manuel López Obrador, come Gael García, e dell'attore Eugenio Derbez, che ha affermato che «lui non riceve buste gialle», riferendosi a uno scandalo del fratello del presidente.

CONTINUA A LEGGERE: