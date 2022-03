Le foto scioccanti di una città recuperata dall'Ucraina dopo settimane di occupazione russa

I corpi di due soldati russi giacciono abbandonati nella foresta. Le forze ucraine ammucchiate sopra un carro armato mostrano segni di vittoria. Persone sbalordite si mettono in fila in mezzo a edifici carbonizzati per cercare aiuto. Queste sono le attrazioni di una città ucraina che ha ripreso il controllo delle forze russe, almeno per ora.

Arrivando a Trostyanets poco dopo che le forze ucraine hanno annunciato che la città nord-orientale vicino al confine russo era stata recuperata dopo settimane di occupazione russa, The Associated Press ha visto lunedì un paesaggio civile che ha visto il peggio della guerra.

Las fuerzas ucranianas apiladas encima de un tanque celebran la victoria. (AP/Efrem Lukatsky) Efrem Lukatsky | AP

L'ospedale è stato danneggiato, le sue finestre erano frastagliate da vetri rotti. La stazione ferroviaria era stata colpita. I residenti camminavano con cautela, diffidenti nei confronti delle miniere. Hanno guidato le loro biciclette oltre i crateri lungo la strada e oltre le rovine delle case. Non è ancora chiaro quanti civili siano morti.

I carri armati russi giacevano bruciati, contorti, abbandonati come soldati nella foresta. Uno dei soldati aveva una fascia rossa intorno alla gamba. L'altro aveva un braccio sopra la testa come se stesse facendo un pisolino sulle foglie nella luce del pomeriggio. Un soldato ucraino gli ha dato una gomitata con il dito del piede.

Los tanques rusos yacían quemados, retorcidos, abandonados como los soldados en el bosque. (AP/Efrem Lukatsky) Efrem Lukatsky | AP

Una «Z» rossa segnava un camion russo, con un parabrezza rotto, vicino a scatole di munizioni impilate. Centinaia di scatole, tra cui alcune con proiettili di artiglieria, erano accatastate in tutta la città. I residenti curiosi hanno sbirciato in una scatola aperta di conchiglie.

Non è chiaro dove siano andate le forze russe, in quali circostanze siano fuggite o se la città ne rimarrà libera nei prossimi giorni. Il presidente Volodymir Zelensky nel suo discorso serale ha sottolineato che la situazione rimane tesa nell'Ucraina nord-orientale intorno a Kharkov, la grande città più vicina, e in altre aree.

El retorno de la presencia de las fuerzas ucranianas en Trostyanets es un alivio para un país que espera que algunas fuerzas rusas se estén retirando. (AP/Efrem Lukatsky) Efrem Lukatsky | AP

Ma il ritorno della presenza delle forze ucraine a Trostyanets è un sollievo per un paese che si aspetta che alcune forze russe, sotto una feroce resistenza, si ritirino.

Un alto funzionario della difesa degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno affermato che Washington ritiene che gli ucraini abbiano ripreso i Trostyanets. Il funzionario, che ha parlato a condizione di anonimato per discutere delle valutazioni dell'intelligence statunitense. Esercito, ha detto che le forze russe sono rimaste in gran parte in posizioni difensive vicino alla capitale, Kiev, e che stavano facendo pochi progressi in altre parti del paese.

Un tanque ruso destruido por las tropas ucranianas. (AP/Efrem Lukatsky) Efrem Lukatsky | AP

Alla fine della scorsa settimana, con le sue forze bloccate in alcune parti del paese, la Russia sembrava ridurre i suoi obiettivi di guerra, dicendo che il suo obiettivo principale era quello di ottenere il controllo del Donbas a est.

A Trostyanets, dopo settimane di occupazione e intensi combattimenti, alcuni residenti sembravano aver perso ogni senso di normalità.

Vecinos hacen cola para recibir ayuda (AP/Felipe Dana) Felipe Dana | AP

«Personalmente, non ho visto molto», ha detto un residente, Vitali Butski. Eppure, tre missili hanno colpito la sua casa. Molti edifici oltre la stazione ferroviaria sono danneggiati, ha detto.

Al riparo dal vento gelido, lui e altri si avventurarono per vedere cosa rimaneva indietro.

Cajas con munición frente a la estación de tren. (AP/Felipe Dana) Felipe Dana | AP

Le munizioni inesplose coprivano la piazza di fronte alla stazione ferroviaria. Trincee e banchine fiancheggiavano la piazza in un segno che le forze russe stavano cercando di difendere la loro posizione. In un bunker sotto la stazione, con pareti e porte spesse, le stanze erano rivestite con uniformi e stivali militari.

Una mujer pasa frente a un tanque destruido en la ciudad de Trostsyanets (Foto AP/Felipe Dana) Felipe Dana | AP

Alle pareti c'erano messaggi patriottici che includevano disegni firmati da bambini in russo che recitavano «Grazie per la pace, soldato». Un'altra stanza era stata utilizzata come clinica, con contagocce inutilizzati pronti e scrivanie trasformate in letti, anche se non c'era traccia di sangue.

Después de semanas de ocupación e intensos combates, algunos residentes parecían haber perdido todo sentido de la normalidad.. (AP Foto/Felipe Dana) Felipe Dana | AP

Tra le macerie sono stati visti pacchetti di razioni alimentari russe. Ma i residenti hanno indicato che i soldati erano ancora affamati.

«La sera venivano da noi, nelle nostre case e nei nostri scantinati, e rubavano i nostri sottaceti, patate, burro e cetrioli», ha detto una residente che non ha dato il suo nome.

Chiamava i russi «orchi» o creature simili a goblin. C'erano anche milizie delle regioni di Donetsk e Luhansk, ha detto. L'intera città era stata occupata.

Soldados ucranianos, arriba a la izquierda, de pie cerca de los cuerpos de dos soldados rusos en Trostsyanets, Ucrania. (AP Photo/Felipe Dana) Felipe Dana | AP

Los residentes saludaron a los tanques ucranianos que pasaban tras semanas en una situación humanitaria horrible. (AP Foto/Felipe Dana) Felipe Dana | AP

Ora, per i residenti, c'è un po' di spazio per respirare. In fila per chiedere aiuto, hanno salutato i carri armati ucraini di passaggio.

«Come puoi vedere, ci sono state battaglie qui nell'ultimo mese. I proiettili volavano e la gente diceva di essere spaventata «, ha detto Evgeni Kosin dei servizi di emergenza. «Hanno finito il cibo o l'acqua. C'è stata una terribile situazione umanitaria. Ora che non ci sono cavalcavia o bombardamenti negli ultimi tre giorni, forse sta migliorando».

(Por ANDREA ROSA y FELIPE DANA, Associated Press)

