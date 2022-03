La legge sulle maschere su aerei e treni attira la domanda dei repubblicani

(Bloomberg) Quasi due dozzine di stati negli Stati Uniti hanno intentato una causa per ribaltare il mandato federale di indossare una maschera sui mezzi pubblici, accusando l'amministrazione Biden di ignorare i suoi fallimenti in tribunale e di avere «disprezzo assoluto» per i limiti del suo potere in mezzo alla pandemia di covid-19 19.

La causa, depositata martedì presso il tribunale federale di Tampa, in Florida, ha sostenuto che il direttore dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle Walensky, e il segretario alla salute e ai servizi umani, Xavier Becerra, non hanno l'autorità di costringere i passeggeri degli aerei, i treni e le barche a indossare maschere .

«Anche stati come la California hanno annunciato la fine dei loro mandati di mascheramento», hanno detto nella denuncia stati, per lo più guidati da repubblicani, tra cui Florida, Alabama e Louisiana. «Anche così, il CDC lascia senza vergogna il suo mandato intatto». Hanno detto che l'Amministrazione ha mostrato «un notevole livello di intransigenza».

Il CDC ha rifiutato di commentare la causa. La norma era scaduta il 18 marzo prima che l'amministrazione la prorogasse fino al 18 aprile.

L'estensione arriva quando gli Stati Uniti allentano le restrizioni a seguito di un drastico calo del numero di casi da un picco di gennaio causato dalla variante omicron del coronavirus. Quasi 1 milione di americani sono morti di covid negli ultimi due anni e altre centinaia continuano a morire ogni giorno.

Il caso è Florida contro Walensky, 22-cv-00718, Corte distrettuale degli Stati Uniti, distretto centrale della Florida (Tampa).

